con la Papa Giovanni XXIII

La vigilia di Natale una messa alla stazione di Rimini con i senzatetto

Una messa della vigilia di Natale sarà celebrata nel piazzale don Oreste Benzi davanti alla stazione di Rimini per condividere la festa con le persone senza fissa dimora che difficilmente entrerebbero in una chiesa. L'appuntamento è alle 22; la messa celebrata da don Marco Evangelisti inizierà alle 22.30. A seguire un momento di rinfresco e scambio degli auguri. Durante tutto l'anno la Papa Giovanni XXIII gestisce case per l'accoglienza dei senzatetto chiamate “Capanne di Betlemme”. Don Oreste Benzi le volle chiamarle come il luogo che diede riparo a Giuseppe e Maria, mentre stava per dare alla luce Gesù, perché “non c'era posto per loro nell'albergo”. La prima Capanna di Betlemme fu aperta nel 1987 a Rimini.

Per il pranzo di Natale la Comunità di don Benzi metterà a tavola 150 persone tra famiglie, senza fissa dimora, donne uscite dalla strada. Il pranzo si terrà il 25 dicembre dalle ore 13 alla Colonia Stella Maris in viale Regina Margherita 18 a Rimini.

