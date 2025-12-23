Il Vescovo Anselmi in visita alla Scuola San Carlo Acutis di Riccione

Il Vescovo Anselmi in visita alla Scuola San Carlo Acutis di viale Boito a Riccione che comprende Nido, scuola dell’Infanzia e della Primaria.

Accompagnato da Don Stefano Battarra e Don Massimiliano Cucchi, il Vescovo ha incontrato il personale scolastico e tutti gli studenti, che lo hanno accolto con canti natalizi.

Nel corso dell’incontro, Mons. Anselmi ha rivolto un saluto caloroso a studenti e docenti, impartendo infine la sua benedizione all’intera comunità scolastica. A margine della visita, alcuni rappresentanti delle famiglie della Scuola San Carlo Acutis hanno presentato al Vescovo il progetto educativo che proseguirà in quella sede l'esperienza di scuola pubblica paritaria, raccogliendo il testimone dalla Fondazione Karis.