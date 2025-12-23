nido, infanzia e primaria
Il Vescovo Anselmi in visita alla Scuola San Carlo Acutis di Riccione
In foto: la visita del vescovo
di Redazione
2 min
Mar 23 Dic 2025 18:45 ~ ultimo agg. 18:55
Il Vescovo Anselmi in visita alla Scuola San Carlo Acutis di viale Boito a Riccione che comprende Nido, scuola dell’Infanzia e della Primaria.
Accompagnato da Don Stefano Battarra e Don Massimiliano Cucchi, il Vescovo ha incontrato il personale scolastico e tutti gli studenti, che lo hanno accolto con canti natalizi.
Nel corso dell’incontro, Mons. Anselmi ha rivolto un saluto caloroso a studenti e docenti, impartendo infine la sua benedizione all’intera comunità scolastica. A margine della visita, alcuni rappresentanti delle famiglie della Scuola San Carlo Acutis hanno presentato al Vescovo il progetto educativo che proseguirà in quella sede l'esperienza di scuola pubblica paritaria, raccogliendo il testimone dalla Fondazione Karis.
Il Presidente dell’Associazione dei genitori della Scuola San Carlo Acutis, Paolo Lombardi, ha commentato: “Ringraziamo il Vescovo per la grande disponibilità dimostrata, nonostante i numerosi impegni in questo particolare momento dell’anno, e per il messaggio chiaro e intenso che ha saputo donare a tutti noi, a partire dai più piccoli. Abbiamo fortemente voluto questo momento d’intesa con la Fondazione Karis, perché crediamo che occasioni così intense e cariche di emozione possano veicolare e rafforzare valori educativi e cattolici, soprattutto in prossimità del Natale. Un sentito ringraziamento va anche a Don Stefano e Don Massimiliano che hanno accolto il Vescovo e condiviso con noi questo momento di grande felicità e partecipazione”.
