La riminese Giorgia Bellucci segretaria regionale del Partito Liberaldemocratico

La riminese Giorgia Bellucci è la prima segretaria regionale del Partito Liberaldemocratico in Emilia-Romagna, la formazione politica creata dal deputato ex renziano Luigi Marattin. "Siamo una possibilità per tutti, non un privilegio per pochi- afferma Bellucci- vogliamo dare voce a chi ha smesso di credere che la politica possa cambiare le cose, a chi chiede credibilità nelle proposte e coerenza nei valori. La politica deve tornare a parlare al cuore delle persone, restituendo fiducia e speranza". Merito, concorrenza, tagli agli sprechi e riduzione della pressione fiscale sono le parole d'ordine del Pld a livello nazionale. L'Emilia-Romagna, in questo contesto, "pur restando tra le più forti del Paese, mostra segnali di rallentamento-sostiene Bellucci- resta competitiva solo grazie al lavoro e alla tenacia dei suoi cittadini e imprese. Serve una sanità riorganizzata, scelte più veloci sulle infrastrutture strategiche, una burocrazia più leggera per liberare le imprese e un turismo capace di innovarsi". A livello regionale, il partito sarà organizzato in forum tematici che riguardano semplificazione amministrativa, spending review, sanità, turismo, scuola, lavoro, agricoltura e sicurezza. Saranno inoltre organizzate campagne di ascolto nei territori. "Vogliamo un partito aperto e meritocratico, che scelga le persone migliori per competenza e non per appartenenza- spiega la segretaria- serve il coraggio della libertà, il coraggio di non cedere alla rassegnazione e costruire un'alternativa credibile. Il nostro impegno è restituire ai cittadini una politica che ascolta, che decide e che agisce con trasparenza. Insieme possiamo scrivere una nuova pagina per l'Emilia-Romagna".

La segreteria regionale del Partito Liberaldemocratico sarà compo composta anche da Luigi Di Placido (organizzazione), Giovanni De Nardis (comunicazione), Salvatore Puzzo (tesseramento) e Nicolò Compostella (tesoreria). Della direzione regionale fanno parte: Giorgio Fioravanti, Alessandra Siniscalco, Edoardo Baldisserri, Luisa D'Angelo e Andrea Cavallini (Bologna); Giorgio Siena, Michael Verrini e Paolo Nichelli (Modena); Valentina Morestori (Parma); Marco Villa e Luigi Amore (Reggio Emilia); Wanda Cavecchia (Ferrara); Gianni Trioli (Piacenza); Andrea Betti (Ravenna); Nikolas Subrani (Forlì-Cesena); Silvia Siccardi (Rimini).