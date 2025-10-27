  
AVEVA 82 ANNI

Si è spento Mario Canducci, fondatore di Adrias

In foto: Mario Canducci
Mario Canducci
di Icaro Sport   
Lun 27 Ott 2025 15:25 ~ ultimo agg. 15:29
Tempo di lettura 1 min
Ieri, 26 ottobre, si è spento all’età di 82 anni, Mario Canducci, imprenditore e fondatore negli anni ’80 di Adrias, azienda di riferimento nel marketing turistico e nella pubblicità per gli hotel. Albergatore in prima persona, Canducci aveva sperimentato sul campo la realtà turistica della Romagna, contribuendo poi, con Adrias, a far conoscere gli hotel e l’accoglienza romagnola in tutta Italia. Quell’esperienza si era infatti tradotta in una visione imprenditoriale che negli anni ha trasformato e professionalizzato la promozione degli hotel e delle strutture ricettive.

La sua figura ha rappresentato un pilastro per il settore: instancabile e sempre pronto ad innovare, era noto a tutti nel settore per la sua capacità di dialogare e collaborare con albergatori e operatori. Quello che ha cominciato Mario Canducci prosegue ancora oggi attraverso l’attività di Adrias Online che continua a portare avanti la visione e i valori del fondatore, grazie anche all’impegno della figlia Barbara, alla guida dell’azienda dal 2019. Per chi volesse partecipare, i funerali si terranno mercoledì 29 ottobre alle 10:00, presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria Santissima a Bellariva di Rimini.

