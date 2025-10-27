Riprendono i lavori per il ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare

Lavori al ponte mobile sul Tavollo, da lunedì 3 novembre cantiere di nuovo al via. Ora è ufficiale la data di ripresa interventi per la risistemazione dell’infrastruttura che collega i due Comuni di Cattolica e Gabicce Mare. A renderla nota, l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni: “Dopo la sospensione del cantiere, lo scorso 26 giugno, decisa per consentire l’uso del ponte durante la stagione estiva e turistica, la ditta riparte con i lavori e continuerà fino al completamento e successivo collaudo dell’opera. Restituiremo presto a cittadini e turisti un ponte nuovo, più sicuro e funzionale”.

“Con questo intervento finale, che ha l’obiettivo di definire in maniera positiva tutte le problematiche legate alla gestione del ponte mobile - spiega la Sindaca di Gabicce Mare Marila Girolomoni-, si riconsegnerà alle due città un’infrastruttura efficiente e sicura e che si è mostrata, in particolare durante la chiusura per i lavori, un connettore essenziale tra le due città”.

La riapertura del cantiere comporta l’interdizione totale del passaggio ai pedoni, h24, a partire da lunedì 3 novembre, mentre per i natanti, il divieto di passaggio sarà, sempre da lunedì 3, dalle ore 7 alle ore 19 (orario delle lavorazioni). Inibito inoltre il traffico di qualsiasi tipo di imbarcazione nello specchio acqueo corrispondente a 20 metri a mare e a monte del Ponte al fine di evitare qualsiasi forma di interferenza durante le lavorazioni programmate.

La nuova tranche di lavori riprende con il completamento della sostituzione degli stralli e delle bullonature, con la sistemazione del dispositivo di chiusura del ponte e altri interventi sull’impianto elettrico. Prima dello stop estivo, il piano dei lavori ha riguardato, tra gli altri, sul fronte del sistema idraulico di movimentazione, la revisione dei martinetti di sollevamento, di pistoni e perni, con la sostituzione di tutte le parti rovinate, mentre sul fronte della manutenzione dei camminamenti in legno e dei parapetti, sono state sostituite le tavole della pavimentazione deteriorate con nuovi profili lignei del corrimano del parapetto del ponte. Il costo dei lavori è stato di 300mila euro, di cui 200mila a carico del Comune di Cattolica, proprietario dell’infrastruttura, e 100mila versati dal Comune di Gabicce Mare.