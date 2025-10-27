"Move for pink", al Bagno Tiki sport e solidarietà contro il tumore al seno

Tante persone hanno partecipato ieri mattina all’evento sportivo “MOVE for PINK”, organizzato dal Team di Elen Souza presso il Bagno Tiki 26 di Rimini, in occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Un appuntamento che ha unito movimento, consapevolezza e solidarietà: una domenica mattina diversa, dedicata non solo allo sport, ma anche alla riflessione e al sostegno di tutte le donne che ogni giorno affrontano la malattia, di quelle che hanno vinto la loro battaglia e di chi, purtroppo, non ce l’ha fatta.

“La prevenzione fa bene a tutte – ha ricordato la Dott.ssa Giulia Miserocchi dell’IRST di Meldola, intervenuta al termine dell’attività sportiva – illustrando con grande chiarezza le corrette modalità di autopalpazione, gesto fondamentale per individuare tempestivamente eventuali segnali di rischio.”

Durante l’evento, ogni partecipante ha indossato un braccialetto rosa, simbolo dell’impegno collettivo per la prevenzione e della vicinanza a tutte le donne colpite da carcinoma mammario. “Nel mese di ottobre – ha sottolineato Fabrizio Miserocchi, direttore dello IOR – questo semplice braccialetto rappresenta un segnale di consapevolezza e solidarietà. Un piccolo ma significativo gesto rivolto a tutti.”

“Abbiamo voluto fare questo evento pubblico, una iniziativa all’intera città – spiega Elen Souza – per condividere non solo un momento di sport, ma un messaggio di speranza e comunità. L’attività all’aria aperta è fondamentale sia il proprio benessere che oggettivamente per coadiuvare la cura. È stato emozionante vedere così tante persone unite dallo stesso obiettivo: sostenere la ricerca e ricordare l’importanza della prevenzione.” Tutti i fondi raccolti durante la mattinata saranno devoluti allo IOR (Istituto Oncologico Romagnolo) a sostegno dei progetti dedicati alla prevenzione e alla ricerca.