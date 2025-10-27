SS 16 e Marecchiese, Parma (Pd): ripristinare corretti rapporti istituzionali

Sui progetti per la Statale 16 e la Marecchiese si devono ripristinare i corretti rapporti istituzionali. A dirlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Alice Parma dopo le parole del consigliere di Fratelli d’Italia Nicola Marcello "che lasciano intendere - attacca l'esponente dem - come Anas risponda esclusivamente a indirizzi di governo o, addirittura, all'ex viceministro e ora capogruppo FdI Galeazzo Bignami. Ci rifiutiamo di crederlo, perché sarebbe una grave mancanza istituzionale a scapito dei territori e degli interventi. L’obiettivo per noi resta quello della collaborazione attiva per agire sulle infrastrutture e sui progetti strategici per lo sviluppo del riminese e sempre a favore dei cittadini”. Nei giorni scorsi anche il presidente della Provincia di Rimini Sadegholvaad ha scritto ad Anas per chiedere maggiore chiarezza e confronto con i territori. “Ad oggi - prosegue Parma - non risulta alla Regione alcun passaggio formale o percorso condiviso e aggiornato con Anas sui progetti riguardanti la SS16 e la SS258 Marecchiese, come invece viene lasciato intendere da Fratelli d’Italia. Un tema così importante per il territorio del riminese merita serietà, collaborazione e rispetto dei ruoli istituzionali. L’auspicio è che si riporti il confronto nelle sedi appropriate, tra Regione, Comuni e Anas, per accelerare al più presto la definizione degli interventi necessari a migliorare la viabilità e la sicurezza infrastrutturale del territorio. Le infrastrutture non sono terreno di propaganda, ma di responsabilità condivisa” conclude Parma.