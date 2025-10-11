  
Indietro
menu
menu

Arte e spettacolo

La riccionese Michelle Lufo passa alle Last Call di X Factor

In foto: "Libellule"- l'indedito di Michelle Lufo
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 11 Ott 2025 14:01 ~ ultimo agg. 14:22
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La concorrente riccionese di X Factor Michelle Lufo, dopo aver convinto tutti alle audizioni con una versione rivisitata di un brano di Cesare Cremonini, con il suo inedito “Libellule” si è guadagnata all'unanimità il consenso dei giudici e il meritato passaggio alle Last Call. Originaria di Riccione e legata al mondo della musica elettronica, Michelle ha raccontato che “Libellule è un pezzo che mescola sonorità elettroniche a una profonda spiritualità".  Nel testo si parla di sogni, fragilità e della luce che può riaccendersi anche nei momenti più bui. Anche Achille Lauro ha espresso apprezzamento per la proposta della concorrente riccionese: “Dal pezzo che hai portato l'altra volta e da questo si vede che hai un'identità molto centrata rispetto a questo genere"- ha commentato l'artista. La strada verso il palco finale di X Factor è sempre più vicina e Michelle si prepara ora per le Last Call, con la consapevolezza che il suo “volo di libellule” ha tutte le carte in regola per diventare una delle sorprese di questa edizione.

Altre notizie
repertorio
over 80 in costante crescita

Il peso della non autosufficienza. Lavoro di cura, le proposte di Emma Petitti
di Redazione
Claudio Mazzarino
spese aumentano, ma per tutti

Costi opere pubbliche: Mazzarino (FdI): Comune si lamenta poi esige da alberghi
di Redazione
il Municipio di Riccione
le novità per i cittadini

Stato Civile, Riccione archivia il cartaceo e entra nell'Archivio informatizzato
di Redazione
La chiesa dei Paolotti
oggi alle 19.15

Ai Paolotti un Rosario per la pace promosso dalle aggregazioni laicali riminesi
di Redazione
Brunori e Lisi
Ennesima trovata del Pd

Un nuovo Palas alla Novarese? La lista Lisi critica: quante parole sprecate
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO