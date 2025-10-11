La riccionese Michelle Lufo passa alle Last Call di X Factor

La concorrente riccionese di X Factor Michelle Lufo, dopo aver convinto tutti alle audizioni con una versione rivisitata di un brano di Cesare Cremonini, con il suo inedito “Libellule” si è guadagnata all'unanimità il consenso dei giudici e il meritato passaggio alle Last Call. Originaria di Riccione e legata al mondo della musica elettronica, Michelle ha raccontato che “Libellule è un pezzo che mescola sonorità elettroniche a una profonda spiritualità". Nel testo si parla di sogni, fragilità e della luce che può riaccendersi anche nei momenti più bui. Anche Achille Lauro ha espresso apprezzamento per la proposta della concorrente riccionese: “Dal pezzo che hai portato l'altra volta e da questo si vede che hai un'identità molto centrata rispetto a questo genere"- ha commentato l'artista. La strada verso il palco finale di X Factor è sempre più vicina e Michelle si prepara ora per le Last Call, con la consapevolezza che il suo “volo di libellule” ha tutte le carte in regola per diventare una delle sorprese di questa edizione.