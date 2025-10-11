  
spese aumentano, ma per tutti

Costi opere pubbliche: Mazzarino (FdI): Comune si lamenta poi esige da alberghi

In foto: Claudio Mazzarino
Claudio Mazzarino
di Redazione   
Sab 11 Ott 2025 11:16 ~ ultimo agg. 12:07
Claudio Mazzarino, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia a Rimini, commenta le dichiarazioni dell'Amministrazione Comunale di Rimini sull'aumento dei costi per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche (vedi notizia), sottolineando come a sua volta l'ente pubblico solleciti ingenti investimenti agli albergatori che vogliono riqualificare le loro strutture. 

"È di questi giorni la notizia – se così si può definire – delle difficoltà riscontrate dal Comune di Rimini nelle spese energetiche e di manutenzione. Accogliamo positivamente il fatto che anche l’Amministrazione comunale si sia resa conto dell’aumento dei costi, che negli ultimi cinque anni sono praticamente triplicati. Tuttavia, non possiamo non rilevare una evidente contraddizione: lo stesso Comune che oggi lamenta l’incidenza dei costi energetici e di gestione, continua a chiedere agli operatori turistici – in particolare agli albergatori con strutture di piccole e medie dimensioni – investimenti medi di oltre 1,5 milioni di euro per interventi di riqualificazione, in molti casi riducendo la capacità ricettiva da 20 a 10 stanze, con un’attività che si concentra in circa 120 giorni l’anno, comprese le fiere. Comprendere e rispettare la sostenibilità economica reale di queste attività è condizione indispensabile per avviare una vera rigenerazione del settore turistico e per costruire una Rimini attrattiva, moderna e coerente con le sfide di oggi.
Il rilancio dell’immagine turistica della città passa anche dalla tutela di chi, con sacrificio e dedizione, continua a investire nel territorio".

