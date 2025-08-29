  
l'importanza della temperatura

La pizza appena cotta 24H. Inaugurato il distributore automatico Fattiunapizza®

In foto: il distributore Fattiunapizza®
il distributore Fattiunapizza®
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 29 Ago 2025 19:25 ~ ultimo agg. 19:37
In tanti oggi hanno degustato le pizze del distributore automatico Fattiunapizza® inaugurato all'esterno del Conad Superstore 'Il Lago' in via della Fiera a Rimini. Oltre alla possibilità di avere 24 ore su 24 una pizza appena sfornata, i gestori sottolineano anche la qualità del prodotto e della procedura di preparazione. 

75°C è la temperatura al cuore della pizza appena uscita dal forno del distributore Fattiunapizza®. E' un numero importante perché i batteri iniziano a proliferare già sopra i +5°C, e tra i +20°C e i +50°C trovano il loro ambiente ideale per moltiplicarsi. A 75°C, invece, ogni rischio microbiologico viene eliminato: significa che la pizza che stai mangiando non è solo buona, ma anche sicura al 100%.

Le pizze vengono prodotte da Italpizza, lievitate oltre 24 ore, stese a mano, cotte in forno a legna e conservate sempre a -18°C, temperatura che blocca ogni proliferazione batterica. Solo al momento dell'ordine vengono cotte ad alta temperatura e servite calde, fragranti e - assicurano i gestori - senza compromessi sulla sicurezza.

