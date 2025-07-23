La Pietà di Bellini a restauro con il sostegno di Fondazione Venetian Heritage

Il Comune di Rimini e la Fondazione Venetian Heritage Onlus insieme per riportare all’originale splendore e valorizzare uno dei capolavori custoditi dal Museo della Città: il Cristo morto con quattro angeli, conosciuto anche come La Pietà di Giovanni Bellini. L’opera dell’artista veneziano sarà infatti al centro di un importante progetto di restauro, già vagliato e autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che sarà realizzato grazie al sostegno della Fondazione, realtà Onlus che da oltre 25 anni è impegnata nel sostegno di iniziative di promozione e salvaguardia del patrimonio artistico veneto nel mondo. Nella seduta di ieri la Giunta comunale ha formalizzato l’accettazione da parte di Venetian Heritage della donazione di 37.454 euro finalizzata al restauro conservativo dell’opera di Bellini, che sarà realizzato negli spazi della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia.

A seguire l’intervento saranno i restauratori della società C.B.C. Conservazione Beni Culturali, che si sono già occupati delle indagini preliminari diagnostiche che sono state realizzate in primavera, sempre con il sostegno della Fondazione Venetian Heritage. La campagna di indagini – condotta con tecniche di riflettografia a infrarosso, radiografia, fluorescenza ultravioletta e XRF - è stata funzionale alla redazione del progetto di restauro poi sottoposto con tutta la documentazione raccolta alla Soprintendenza, che ha approvato sia l’intervento sia il trasferimento dell’opera negli studi di Venezia per la realizzazione del restauro conservativo. Il viaggio de La Pietà di Bellini alla volta del capoluogo veneto è fissato per la seconda metà di agosto, quando inizierà l’intervento che sarà completato entro il mese di ottobre.

“Entra nel vivo il progetto di valorizzazione di uno dei gioielli della pittura rinascimentale, uno dei pezzi pregiati del patrimonio culturale e artistico che la nostra città conserva –sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Lari– Un obiettivo che diventa realtà grazie alla collaborazione di una realtà prestigiosa e sensibile come la Fondazione Venetian Heritage, che ha sposato sin da subito il nostro progetto, supportandoci sin dalle fasi iniziali e che ringraziamo per questa importante donazione che dà modo alla Città non solo di dare nuova luce al capolavoro di Bellini, ma che apre al contempo nuove prospettive e possibilità per valorizzare e far conoscere ad un pubblico sempre più ampio l’opera dell’artista veneziano e l’importanza del patrimonio artistico riminese. Stiamo infatti lavorando per far sì che l’opera, terminato il restauro, possa essere al centro di più ampi progetti di promozione e valorizzazione, anche in relazione con alcune importanti realtà museali italiane e internazionali”.