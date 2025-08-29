  
lunedì 1 settembre

La Belle Epoque nel concerto della Banda di Rimini all'Arena degli Agostiniani

In foto: la banda in concerto
la banda in concerto
di Redazione   
Ultimo appuntamento per la Rassegna Concerti d’estate 2025 organizzata dall’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini in collaborazione con il comune di Rimini. Lunedi 1 settembre alle 21.15 all'Arena Agostiniani si esibirà con un concerto sulla "Belle Epoque" la Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza, con la partecipazione straordinaria del soprano Elisa Luzi.
Il programma della serata prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Florentiner Mars, Mary Poppins, Orpheus in der unterwelt (ouverture),My fair lady, La vedova allegra, Si mi chiamano Mimi (da Boheme), Il bel Danubio blu. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

