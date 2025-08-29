lunedì 1 settembre
La Belle Epoque nel concerto della Banda di Rimini all'Arena degli Agostiniani
In foto: la banda in concerto
di Redazione
1 min
Ven 29 Ago 2025 13:32 ~ ultimo agg. 13:41
Ultimo appuntamento per la Rassegna Concerti d’estate 2025 organizzata dall’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini in collaborazione con il comune di Rimini. Lunedi 1 settembre alle 21.15 all'Arena Agostiniani si esibirà con un concerto sulla "Belle Epoque" la Banda città di Rimini diretta dal m° Jader Abbondanza, con la partecipazione straordinaria del soprano Elisa Luzi.
Il programma della serata prevede l’esecuzione dei seguenti brani: Florentiner Mars, Mary Poppins, Orpheus in der unterwelt (ouverture),My fair lady, La vedova allegra, Si mi chiamano Mimi (da Boheme), Il bel Danubio blu. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Altre notizie
Lievitati i costi
Accesso est di piazza Malatesta: riqualificazione entro fine mandato
di Redazione
VIDEO
di Redazione
di Redazione
Al Tennis Club Viserba
Memorial "Cristian Cavioli": finale tra Alberto Morolli e Nicolas Mateo Martinez
di Icaro Sport
Meteo Rimini