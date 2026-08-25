La Münchner Philharmoniker inaugura la Sagra Musicale Malatestiana

La Sagra Musicale Malatestiana inaugura la sua 77esima edizione con la Münchner Philharmoniker, la storica formazione di Monaco che domenica 30 agosto (ore 21) salirà sul palco del Teatro Galli. Sul podio il direttore Lahav Shani che guiderà il complesso sinfonico nell’esecuzione del Concerto n. 2 di Šostakovic e della Sinfonia n. 4 di Brahms.

Fondata nel 1893, la Münchner Philharmoniker ha segnato la vita musicale della città di Monaco. Sotto la direzione dello stesso Gustav Mahler, eseguì le prime assolute delle Sinfonie n. 4 e n. 8 del compositore. Nel novembre 1911 presentò inoltre in prima esecuzione Das Lied von der Erde di Mahler, diretta da Bruno Walter. Con il motto «Essere accessibili e aprire nuove strade», l’orchestra si rivolge a nuovi pubblici, attraverso programmi educativi e intergenerazionali, coinvolgendo ogni anno circa 40.000 persone di tutte le età.

Il Concerto n. 2 in fa maggiore per pianoforte e orchestra, op. 102, occupa una posizione singolare nella produzione di Dmitrij Šostakovič. Composto nel 1957 come regalo per il diciannovesimo compleanno del figlio Maksim (che lo eseguì al diploma del Conservatorio di Mosca), il lavoro si distingue per una trasparenza ottimismo che raramente si associano al tormentato compositore sovietico. Il passaggio dal primo al secondo tema dell'Andante è un esempio di come Šostakovič potesse creare una tensione emotiva profondissima usando pochissime note, quasi a dimostrare che la sua "voce" rimaneva chiaramente riconoscibile anche quando decideva di sorridere.

La Sinfonia n. 4 in mi minore, op. 98 (1885), è considerata il testamento sinfonico di Johannes Brahms e uno dei vertici assoluti del rigore formale ottocentesco. È un'opera che guarda contemporaneamente al passato arcaico e al futuro, fondendo malinconia autunnale e precisione matematica.

Biglietti I biglietti per il concerto inaugurale di domenica 30 agosto sono acquistabili on line e alla biglietteria del Teatro Galli (martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle ore 15 alle 19 (tel. 0541.793811 – biglietteriateatro@comune. rimini.it ).

Con la Münchner Philharmoniker si apre il programma di concerti sinfonici della Sagra, che in autunno vedrà sul palco del Teatro Galli la Filarmonica Arturo Toscanini in un percorso monografico dedicato all’Anello del Nibelungo di Wagner (24 settembre), l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Nikolai Lugansky al pianoforte (1 ottobre), l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly (11 ottobre), l’Orchestra Leonore guidata da Daniele Giorgi nella Messa in si minore di Bach (1 novembre), fino alla Chamber Orchestra of Europe diretta da Antonio Pappano con la partecipazione del pianista Alexandre Kantorow (9 novembre).