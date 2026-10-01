La Magia dei Numeri. A Mondaino la presentazione del libro-enigma

“La Magia dei Numeri. Dagli antichi codici al libro d’autore contemporaneo”. Un libro-enigma che sarà presentato il 3 ottobre alle 17.30 alla Dimora d'arte RIBO104 di via Roma a Mondaino. Presente Giacomo Leonardo Cecchetti, direttore tecnico della casa editrice Pazzini Stampatore Editore, e l’autore Davide Conti, in arte Dcdedalus. Il volume parte da due sequenze matematiche — la successione di Fibonacci e i numeri primi — raccontate come una storia.

Ingresso libero su prenotazione al Tel 320 452 4010