Grazie alla piadina la possibilità di diventare romagnolo...per tre mesi

Una nuova trovata creativa per una nota azienda locale produttrice di piadine, già conosciuta per la campagna estiva con cui regala la domenica pomeriggio, all'ingresso dell'A14, pacchi di piadine ai turisti che lasciano la riviera. Riccione Piadina si è inventata il concorso “Molla tutto e diventa romagnolo". Il premio finale del gioco, che parte oggi, 1 ottobre, e termina il 28 febbraio, è molto allettante: il vincitore potrà alloggiare gratuitamente a Riccione nei tre mesi estivi in appartamento, oltre a 3.000 euro di buoni spesa, un ombrellone con due lettini per tutta la stagione estiva e una serie di benefit per accedere alle attrazioni turistiche della zona. Altri premi messi in palio dal concorso sono i testi romagnoli per cuocere la piadina perfetta.



“Proprio dalla natura identitaria della piadina con il nostro territorio è nata l’idea di un concorso che possa essere anche un omaggio alla Romagna e alla nostra città, di cui siamo orgogliosi. I nostri prodotti portano con sé il calore della tradizione e in ogni morso evocano la passione della nostra terra, delle ore spensierate e del divertimento che è capace di offrire. Una ricchezza inestimabile che vogliamo valorizzare e far conoscere attraverso quello che siamo capaci di fare, una piadina dal gusto inconfondibile sinonimo di qualità” dichiara Roberto Bugli, alla guida di Riccione Piadina.