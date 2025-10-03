La lezione sul Concilio di Nicea apre gli appuntamenti della Righetti

Il vescovo emerito di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi ospite della Libera università Righetti per parlare del "Concilio Ecumenico di Nicea (325 d.C.). Martedì 7 ottobre, alle 17.15, in Via Cairoli 63, nella sede della Fondazione Lambiasi aprirà le iniziative culturali sul tema "Camminare insieme. L’attualità del Concilio di Nicea", a 1700 anni dal suo svolgimento. Indubbiamente quel lontano Concilio ha un significato ecumenico preciso: "di rinnovamento e di approfondimento del Credo, di rivitalizzazione di uno stile di vita sinodale all’interno delle varie Chiese e di recupero di una data comune per la celebrazione della Pasqua". Un anniversario, dunque, che è un invito e una sfida ad imparare dalla storia e ad approfondire l’idea sinodale oggi nella comunione ecumenica. La lezione sarà seguita da dibattito. Sono stati invitati rappresentanti dei Cristiani evangelici (protestanti) e degli Ortodossi presenti nel territorio di Rimini. Ai partecipanti sarà consegnata uno schema della relazione.