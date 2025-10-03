  
Indietro
menu
menu

martedì 7 ottobre

La lezione sul Concilio di Nicea apre gli appuntamenti della Righetti

In foto: il vescovo emerito Lambiasi
il vescovo emerito Lambiasi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 3 Ott 2025 15:45 ~ ultimo agg. 15:55
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il vescovo emerito di Rimini Monsignor Francesco Lambiasi ospite della Libera università Righetti per parlare del "Concilio Ecumenico di Nicea (325 d.C.). Martedì 7 ottobre, alle 17.15, in Via Cairoli 63, nella sede della Fondazione Lambiasi aprirà le iniziative culturali sul tema "Camminare insieme. L’attualità del Concilio di Nicea", a 1700 anni dal suo svolgimento. Indubbiamente quel lontano Concilio ha un significato ecumenico preciso: "di rinnovamento e di approfondimento del Credo, di rivitalizzazione di uno stile di vita sinodale all’interno delle varie Chiese e di recupero di una data comune per la celebrazione della Pasqua". Un anniversario, dunque, che è un invito e una sfida ad imparare dalla storia e ad approfondire l’idea sinodale oggi nella comunione ecumenica. La lezione sarà seguita da dibattito. Sono stati invitati rappresentanti dei Cristiani evangelici (protestanti) e degli Ortodossi presenti nel territorio di Rimini. Ai partecipanti sarà consegnata uno schema della relazione.

Altre notizie
tartufi
dal 5 ottobre

Il tartufo bianco torna protagonista a Sant'Agata Feltria per quattro domeniche
di Redazione
Riccione Paese
firmata da 65 attività

Comitato Riccione Paese. Depositata la richiesta per delegittimare il direttivo
di Redazione
un rendering
Commerciale e residenziale

Il cantiere di Rimini Life avvia l’iter: lavori in via Bassi previsti a febbraio
di Redazione
FOTO
via Jano Planco (Google Maps)
guasto a tubazione

Via Jano Planco, i lavori di ripristino si protraggono fino al 7 ottobre
di Redazione
Visit Emilia-Romagna
GLI EVENTI IN PROGRAMMA

TTG 2025, saranno 80 gli operatori turistici dell'Emilia-Romagna
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO