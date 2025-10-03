  
firmata da 65 attività

Comitato Riccione Paese. Depositata la richiesta per delegittimare il direttivo

In foto: Riccione Paese
Riccione Paese
di Redazione   
Ven 3 Ott 2025 15:15 ~ ultimo agg. 15:24
Porta in calce 65 firme, la richiesta formale con cui i commercianti di Riccione Paese chiedono di delegittimare l’attuale direttivo del Comitato, procedere a nuove elezioni e affrontare in modo trasparente la situazione debitoria che supera i 17.000 euro.

Nella mattinata di venerdì la richiesta è stata protocollata al Comune di Riccione, e al Comitato via pec, a cura dell’Avvocato Marco Tonti di Cattolica.

"Ben 65 attività - spiegano i promotori - si sono già attivate per sostenere questa iniziativa. Non siamo riusciti a raggiungere tutti e ce ne scusiamo, ma riteniamo che il numero raccolto rappresenti un segnale chiaro e forte della volontà di cambiamento. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questo passaggio importante, segnale di una volontà condivisa di ricostruire un clima di fiducia, unità e partecipazione. Ora attendiamo la convocazione dell’assemblea, che riteniamo il luogo più corretto per aprire un confronto serio e costruttivo, capace di restituire vitalità al Corso Fratelli Cervi e a tutte le attività locali".

