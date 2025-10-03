  
Commerciale e residenziale

Il cantiere di Rimini Life avvia l’iter: lavori in via Bassi previsti a febbraio

di Redazione   
Ven 3 Ott 2025 15:13
Terminati a metà settembre i tempi per eventuali impugnazioni e osservazioni, il cantiere di Rimini Life, il progetto previsto nell'area di via Bassi dove  avvia l’iter annunciato per le realizzazioni previste, in particolare residenziale e commerciale. La fase autorizzativa del 1° stralcio, che prevedeva le demolizioni, il titolo edilizio per il supermercato e la procedura pubblica per la realizzazione delle palazzine ERS/ERP, si è conclusa con la piena efficacia di tutti i titoli. Ariminum Sviluppo Immobiliare lavora alla fase esecutiva dei progetti e alla gara di appalto per le parti private. Il progetto prevede un supermercato classificato di piccole-medie dimensioni e 8.200 mq di superficie utile di residenze private.

Entro febbraio del prossimo anno inizieranno i lavori per le opere di urbanizzazione del 1° stralcio che prevedono la rifunzionalizzazione del fronte su via Ugo Bassi, due nuovi parcheggi e una porzione del parco pubblico. Parallelamente inizieranno anche i lavori della struttura del supermercato che si concluderanno nell'ultimo trimestre del 2027.

Riguardo il 2° stralcio, si è conclusa la fase di pubblicazione; si attende la conclusione della Conferenza decisoria e la sottoscrizione dell'Accordo di Programma entro fine novembre, avendo ASI soddisfatto le richieste prescrittive della Provincia.

Fa sapere ASI: "A margine saremo pronti con l'inizio dei lavori delle opere pubbliche relative al 2° stralcio, che completeranno tutto il comparto, per marzo 2026. E' obiettivo primario di ASI restituire alla città la riqualificazione completa del comparto, relativamente alle opere pubbliche, entro giugno 2027".

La costruzione delle residenze private inizierà tra giugno e settembre del 2026 e si concluderà tra fine 2028 e l'inizio del 2029 mentre la realizzazione dell'opera pubblica afferente le palazzine ERS/ERP seguirà la procedura di legge che comunque consentirà, entro i termini concordati con la Regione, l'edificazione degli alloggi per soddisfare le esigenze delle fasce più deboli.

