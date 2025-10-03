guasto a tubazione
Via Jano Planco, i lavori di ripristino si protraggono fino al 7 ottobre
In foto: via Jano Planco (Google Maps)
di Redazione
1 min
Ven 3 Ott 2025 14:42 ~ ultimo agg. 14:45
Si protraggono fino a martedì 7 ottobre i lavori di ripristino di una tubazione che in via Jano Planco ha causato ingenti perdite idriche e il malfunzionamento delle linee di teleriscaldamento. La ditta CBR, per conto del Gruppo SGR, proseguirà l’intervento e quindi resterà chiusa ancora per qualche giorno la strada fra via di Mezzo e via Novelli, direzione Ravenna-Ancona. La deviazione del traffico è prevista su via Marzabotto è adeguatamente segnalata dalla ditta esecutrice.
Altre notizie
GLI EVENTI IN PROGRAMMA
TTG 2025, saranno 80 gli operatori turistici dell'Emilia-Romagna
di Redazione
Cgil e PD nel mirino
Manifestazioni pro Gaza, gli interventi critici: iniziative "faziose"
di Redazione
di Icaro Sport
Meteo Rimini