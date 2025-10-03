  
Indietro
menu
menu

guasto a tubazione

Via Jano Planco, i lavori di ripristino si protraggono fino al 7 ottobre

In foto: via Jano Planco (Google Maps)
via Jano Planco (Google Maps)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 3 Ott 2025 14:42 ~ ultimo agg. 14:45
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si protraggono fino a martedì 7 ottobre i lavori di ripristino di una tubazione che in via Jano Planco ha causato ingenti perdite idriche e il malfunzionamento delle linee di teleriscaldamento. La ditta CBR, per conto del Gruppo SGR, proseguirà l’intervento e quindi resterà chiusa ancora per qualche giorno la strada fra via di Mezzo e via Novelli, direzione Ravenna-Ancona. La deviazione del traffico è prevista su via Marzabotto è adeguatamente segnalata dalla ditta esecutrice.

Altre notizie
Visit Emilia-Romagna
GLI EVENTI IN PROGRAMMA

TTG 2025, saranno 80 gli operatori turistici dell'Emilia-Romagna
di Redazione
la manifestazione partita dall'Arco d'Augusto
Cgil e PD nel mirino

Manifestazioni pro Gaza, gli interventi critici: iniziative "faziose"
di Redazione
Yuri Cortesi
Baseball Serie A

A Godo sabato la Final Four di Coppa Italia: New Rimini sfida Buttrio
di Icaro Sport
i finanzieri con l'anfora sequestata
Nel riminese

Preziosa anfora romana esposta in negozio immobiliare. Scatta la denuncia
di Redazione
Tempio Malatestiana
il 4 e 5 ottobre

Monasteri aperti, Rimini protagonista con la Memoria Francescana
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO