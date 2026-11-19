Oltre 200 immagini storiche entrano a far parte delle collezioni del nuovo Star Museum di Riccione. A donarle è stata la famiglia di Gilberto “Jimmi” Monaco, scomparso nel 1994 e insignito nel 2021 del San Martino d’Oro alla memoria per aver dedicato la propria vita alla comunità.

Come segretario dell’Unione provinciale artigiani, Jimmi Monaco si spese a lungo a favore della categoria promuovendo la realizzazione delle zone artigianali di Riccione e del Centro servizi che oggi porta il suo nome. Grande appassionato di storia locale, custodiva una raccolta di documenti d’epoca, mostre, una pubblicazione e importanti iniziative a sostegno del patrimonio comune, tra cui il recupero della fontana di piazza Matteotti e della lapide di Maria Boorman Ceccarini collocata sul porto. I materiali donati dalla famiglia, attualmente in fase di ricognizione, catalogazione e studio da parte del personale e del comitato scientifico del museo, rappresentano una testimonianza straordinaria delle trasformazioni urbanistiche, sociali e culturali della città. La raccolta donata allo Star Museum proviene dal nucleo documentario di due importanti esposizioni che si sono svolte tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. La prima, “Viale Ceccarini 1900-1940”, fu allestita nel 1989 al Palazzo del Turismo per ripercorrere l’evoluzione di uno dei luoghi simbolo dell’identità riccionese. La seconda, “La mia Alba”, fu organizzata nel 1994 dalla Famija Arciunesa in occasione del compleanno di Riccione, proprio nell’anno della scomparsa di Monaco, dando poi origine anche a una pubblicazione dedicata al quartiere.



“Esprimiamo la nostra più sincera gratitudine alla famiglia di Jimmi Monaco per questo gesto di grande generosità verso la città – dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa –. Condividere con la comunità un patrimonio così prezioso significa trasformare i ricordi e la passione di un singolo cittadino in un bene comune, accessibile a tutti. Lo Star Museum nasce proprio con questo spirito: essere uno spazio aperto, vivo e partecipato, in cui la memoria collettiva diventa uno strumento per raccontare la nostra identità e trasmetterla alle future generazioni”.

Sentimento di gratitudine condiviso anche dal direttore del museo Andrea Tirincanti –. Gilberto ‘Jimmi’ Monaco ha contribuito, con la sua passione e il suo lavoro di collezionista e studioso, a conservare e tramandare immagini e testimonianze che oggi rappresentano un patrimonio prezioso per tutta la comunità. Questa donazione assume un valore ancora più importante perché nasce spontaneamente dall’appello che abbiamo rivolto ai cittadini. È esattamente il modello di museo che vogliamo costruire: non soltanto un luogo che conserva e racconta la memoria, ma uno spazio capace di costruirla insieme alla comunità”.