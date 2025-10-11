La droga sotto la sella dello scooter. Arrestato con chili di hashish e cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto in flagranza un 34enne albanese, residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Venerdì sera durante un servizio di controllo del territorio una pattuglia del Radiomobile ha intimato l’alt a un autoveicolo in via Tasso. L’uomo alla guida, alla richiesta di documenti, mostrava evidenti segni di nervosismo e si mostrava fortemente riluttante al controllo, inducendo i militari ad approfondire il normale controllo.

E' stata eseguita una perquisizione personale e veicolare: addosso l'uomo aveva un involucro con dosi di cocaina e hashish già pronte per la vendita. I militari hanno deciso di estendere le ricerche presso l’abitazione, con l’ausilio di Ziko, unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Riccione.

Il fiuto dell’animale e l’intuito dei Carabinieri hanno fatto estendere la perquisizione allo scooter dell’uomo, parcheggiato nel cortile condominiale. Nonostante il rifiuto di consegnare le chiavi del motociclo, i militari hanno aperto il vano sottosella, rinvenendo 107 panetti di hashish e vari “sassi” di cocaina, confezionati sottovuoto. Sono stati complessivamente recuperati oltre 10 chilogrammi di hashish e 700 grammi di cocaina, sequestrato materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione.

Il 34enne, già gravato da precedenti per analoghi reati, è stato dichiarato in stato di arresto e accompagnato nella locale Casa Circondariale in attesa del giudizio di convalida.