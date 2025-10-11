Spiagge. Indennizzi ai concessionari uscenti. Parte del PD boccia De Pascale

Sessantacinque iscritti e militanti del Partito Democratico di Rimini, tra cui amministratori locali, rappresentanti sindacali, dirigenti e militanti di circolo, hanno firmato una lettera aperta al segretario regionale del partito Luigi Tosiani per esprimere forte dissenso nei confronti della posizione del presidente Michele De Pascale sul tema delle concessioni balneari.

La raccolta firme — spiegano i promotori — proseguirà nei prossimi giorni.

La scintilla è arrivata dopo il dibattito al TTG di Rimini, dove De Pascale, accanto al ministro Matteo Salvini, ha proposto di indennizzare i concessionari uscenti con fondi derivanti dai canoni demaniali, sostenendo che “sarebbe una scelta italiana: i nuovi concessionari pagano un di più per chi perde, non vedo perché l’Ue debba interferire”. Una posizione che ha scatenato la reazione di una parte del partito.

Nella lettera si parla di una proposta “improponibile, ingiusta e fuori luogo”, in quanto in contrasto con la Direttiva Bolkestein e con l’articolo 49 del Codice della Navigazione, che stabilisce che “alla scadenza della concessione, tutti i beni non amovibili restano allo Stato senza diritto ad alcun indennizzo”.

I firmatari ricordano che la Commissione Europea si è già espressa con chiarezza: gli indennizzi creano un vantaggio competitivo per i gestori uscenti, scoraggiando l’ingresso di nuovi operatori e distorcendo la concorrenza.

“Pensare di compensare una categoria che per anni ha beneficiato di canoni bassi e proroghe automatiche — si legge — significa alimentare un privilegio”.

Nella lettera si invita il PD a non schierarsi a difesa di quella che viene definita “una lobby ormai priva di motivazioni credibili”, ma a impegnarsi invece per bandi trasparenti e realmente aperti, a tutela della legalità e della concorrenza leale ad evitare concentrazioni delle concessioni e a favorire micro e piccole imprese innovative, non solo quelle già titolari.

«Il nostro partito — concludono i firmatari — deve tornare a difendere l’interesse pubblico e una visione moderna del turismo balneare. Non servono scorciatoie o compensazioni, ma regole chiare e opportunità per chi vuole investire e innovare».

I firmatari:

Maurizio Bartolucci

Andrea Battistelli

Cristina Belletti

Stefano Benaglia

Alma Bertozzi

Ciro Antonio Biasi

Ivo Calcinelli

Virginia Cardi

Alessandra Carlini

Erio Carlini

Luigino Casadei

Renzo Casadei

Mariella Cavalli

Lorenzo Celli

Paolo Ciavatta

Daniele Ciavatti

Alberto Clementi

Andrea Diaco

Vincenzo Domenichelli

Andrea Felli

Mauro Ferri

Massimo Fusioni

Anna Galli

Alessandra Gori

Lorenzo Grilli

Claudio La Scola

Sandro Luccardi

Fabrizio Maddaleni

Giovanna Manfredi

Mandina Manfredini

Mauro Masi

Maurizio MelucciPaolo Mussoni

Mazza Ombretta

Gianfranco Pacassoni

Barbara Padovan

Luca Paganelli

Enzo Paolini

Marco Parmeggiani

Enrico Pecorari

Andrea Piccioni

Donato Piegari

Angela Piegari

Loretta Pompili

Daniela Potenza

Giuseppe Prosperi

Massimo Pruccoli

Wiliam Raffaeli

Massimo Raggini

Maria Grazia Ricci

Paolo Righi

Celli Roberto

Ortensia Rossi

Alberto Rossini

Antonio Ruberti

Meris Soldati

Silvia Solfrini

Giuseppe Tomasetti

Mario Tura

Alberto Vanni Lazzari

Mauro Vannoni

Maria Teresa Zangara

Fiorella Zangari

Bruno Zannoni

Giuseppe Zavatta