La chiesa riminese perde uno dei suoi preti. Morto don Enrico De Luigi

La diocesi di Rimini perde uno dei suoi decani. Nella mattina di mercoledì 19 agosto è deceduto don Enrico De Luigi. Aveva 88 anni. Il sacerdote, per molti anni parroco della comunità di Mater Misericordiae a Rimini, era residente negli ultimi anni presso la Casa del Clero.

Nato a Rimini il 23 luglio 1938, don Enrico aveva maturato una vocazione adulta ed era stato ordinato sacerdote il 21 giugno 1969. La veglia funebre è in programma giovedì 20 agosto alle 19, nella chiesa parrocchiale di Mater Misericordiae, in via Abetti a Rimini.

La celebrazione delle esequie si terrà invece venerdì 21 agosto alle 15, nella stessa chiesa. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, e concelebrata dai sacerdoti e dai diaconi che potranno essere presenti. A comunicare la notizia della morte è stato il vicario generale don Maurizio Fabbri, che ha invitato la comunità a ricordare don Enrico nella preghiera.

«Portiamo nella preghiera don Enrico – ha scritto nel comunicare la notizia il Vicario generale don Maurizio Fabbri – e lo affidiamo alla bontà di Dio che lo ricompensi del bene che ha fatto».

La comunità diocesana si stringe così nella preghiera attorno alla famiglia, alla comunità di Mater Misericordiae e a quanti hanno conosciuto e accompagnato don Enrico nel corso del suo lungo ministero sacerdotale.