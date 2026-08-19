  
Indietro
menu
menu

a cattolica

Dopo una discussione si getta in auto nel porto canale con la moglie a bordo

In foto: La banchina del porto di Cattolica da cui l'auto è finita in acqua (foto Migliorini)
La banchina del porto di Cattolica da cui l'auto è finita in acqua (foto Migliorini)
di
Lamberto Abbati
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Prima una violenta discussione con la moglie, poi il folle gesto, quello di gettarsi in auto nel porto canale di Cattolica con la donna a bordo. Poteva finire in tragedia, invece, nel pomeriggio marito e moglie sono stati entrambi salvati da alcuni passanti che, con grande coraggio, si sono tuffati in acqua per estrarli prima che la vettura si inabissasse. 

Mentre la donna veniva soccorsa dal personale del 118, il marito, un albanese di 45 anni, residente a San Giovanni in Marignano, è scappato a piedi lungo gli scogli, facendo perdere al momento le proprie tracce. Sembrerebbe che i rapporti tra i due fossero già tesi da tempo e all'ennesima discussione l'uomo abbia deliberatamente deciso di gettarsi con la vettura dalla banchina. Ora è ricercato dai carabinieri (il reato ipotizzato potrebbe essere tentato omicidio), che proprio ieri lo avevano arrestato per resistenza a pubblico ufficiale perché ubriaco e molesto. La donna, una connazionale 44enne, ancora sotto choc, è stata trasporta in via precauzionale in pronto soccorso.

Sul posto presenti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia Locale, la capitaneria di porto e il 118. Le operazioni di recupero dell'auto verranno svolte nella giornata di giovedì. 

Altre notizie
lo stadio del baseball di recente
piena legittimità dell’operato

Stadio del baseball. Il Consiglio di Stato respinge l'appello contro il Comune
di Redazione
@newsrimini
con temperature in discesa

Maltempo in arrivo. Allerta per temporali prolungata per la giornata di giovedì
di Redazione
Sarah Jane Morris
contaminazioni musicali

Sarah Jane Morris apre le tre serate del festival Balamondo in piazza Cavour
di Redazione
droga, armi e soldi sequestrati
Dalle Fiamme Gialle

Hashish e armi. Corrieri della droga riminesi arrestati in trasferta ad Ancona
di Redazione
via San Salvatore
a sostegno del traffico lento

San Salvatore, la festa riaccende il tema di ciclabile e viabilità sicura
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO