Dopo una discussione si getta in auto nel porto canale con la moglie a bordo

Prima una violenta discussione con la moglie, poi il folle gesto, quello di gettarsi in auto nel porto canale di Cattolica con la donna a bordo. Poteva finire in tragedia, invece, nel pomeriggio marito e moglie sono stati entrambi salvati da alcuni passanti che, con grande coraggio, si sono tuffati in acqua per estrarli prima che la vettura si inabissasse.

Mentre la donna veniva soccorsa dal personale del 118, il marito, un albanese di 45 anni, residente a San Giovanni in Marignano, è scappato a piedi lungo gli scogli, facendo perdere al momento le proprie tracce. Sembrerebbe che i rapporti tra i due fossero già tesi da tempo e all'ennesima discussione l'uomo abbia deliberatamente deciso di gettarsi con la vettura dalla banchina. Ora è ricercato dai carabinieri (il reato ipotizzato potrebbe essere tentato omicidio), che proprio ieri lo avevano arrestato per resistenza a pubblico ufficiale perché ubriaco e molesto. La donna, una connazionale 44enne, ancora sotto choc, è stata trasporta in via precauzionale in pronto soccorso.

Sul posto presenti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia Locale, la capitaneria di porto e il 118. Le operazioni di recupero dell'auto verranno svolte nella giornata di giovedì.