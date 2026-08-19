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Il liscio che si contamina. Dal 10 al 12 settembre Balamondo in piazza a Rimini

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La musica d'autore internazionale torna a dialogare con i grandi classici della musica popolare dal 10 al 12 settembre a Rimini, sempre alle 21, col Balamondo World Music Festival. La manifestazione, con la direzione artistica di Mirko Casadei, vedrà tra i protagonisti Sarah Jane Morris, L'Orchestraccia, Elio e Le Storie Tese (unico concerto a pagamento) che si uniranno ai musicisti dell'Orchestra Casadei per suonare insieme per far incontrare persone di tutte le età e di tutte le provenienze per ascoltare, tra le altre, 'Romagna mia', 'Ciao Mare', 'Simpatia'.

Si inizia il 10 settembre con Sarah Jane Morris, che si esibirà con la sua band e porterà sul pacoscenico anche il coro gospel Voice of Joy. L'11 toccherà alla band romana L'Orchestraccia, gruppo itinerante folk-rock romano e il 12 Settembre gran finale con La Notte del Liscio, ospiti gli Elio e Le Storie Tese con il loro nuovo spettacolo "à la carte" in cui la scaletta di ogni concerto viene decisa direttamente dal pubblico. Lo spettacolo unisce l'ironia e la qualità musicale della band in un formato interattivo. Tutte le sere sul palco a fare gli onori di casa la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra e non mancheranno momenti di contaminazione come nello stile del Balamondo.

Info: info@balamondo.it; www.balamondo.it Il Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Emilia-Romagna, di APT Servizi Emilia-Ronagna, Visit Romagna e del Comune di Rimini.

https://www.icaroplay.it/programmi/il-liscio-che-si-contamina-dal-10-al-12-settembre-a-rimini-torna-balamondo/
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