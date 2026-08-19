Rimini-Lunano 0-1: i biancorossi cadono nella ripresa

RIMINI CALCIO-LUNANO CALCIO 0-1

IL TABELLINO

Primo tempo

Rimini Calcio: Pollini, Fabbri, Magnanini, De Angelis, Nava, Maggioli Clemente, Piazze, Nisi, Carmona, Cicarevic, Zannoni. Allenatore: Gadda

Lunano Calcio: Pagliardini, Arcangeli, Notariale, Kolpachkov, Nobili, Olivi, Peroni, Carta, Altobello, Conti, Kalombo. Allenatore: Manfredini

Secondo tempo

Rimini Calcio: Roberto, Moricoli, Bellavista, Malavasi (71’ Zannoni), Pasquini, Bertani, Carnesecchi, Ciavatta, Vitucci, Piazze, Ammora. Allenatore: Gadda.

Lunano Calcio: Pagliardini, Arcangeli (52’ Di Pollina), Notariale, Kolpachkov (52’ Beninati), Nobili, Olivi, Peroni (75’ Zazzeroni), Carta, Altobello, Conti, Kalombo (67’ Franca). Allenatore: Manfredini.

Arbitro: Sammaritani di Ravenna.

Assistenti: Allkanjari e Francavilla di Rimini.

Marcatori: 75’ Carta (L).

Ammoniti: 90' Bellavista (R).

https://www.icaroplay.it/programmi/il-rimini-perde-1-0-in-amichevole-contro-il-lunano-domenica-ultimo-test/

CRONACA E COMMENTO

Dopo le tre vittorie convincenti in amichevole contro la Vigor Senigallia (4-1), il Roncofreddo (2-0) e il Verucchio (3-0), il nuovo Rimini torna davanti ai propri tifosi per sfidare il Lunano, formazione neopromossa nel campionato di Eccellenza (Marche). Sarà il penultimo appuntamento del precampionato biancorosso: domenica la squadra romagnola ospiterà i ghanesi dello Steadfast, poi il 30 agosto si comincerà a fare sul serio nell’esordio esterno contro la Sammaurese.

Primo tempo

Al 6’ primo squillo dei padroni di casa: Cicarevic imbuca in profondità Piazze, l’uruguaiano pesca Carmona in area ma il colpo di testa della punta è facile preda di Pagliardini.

All’11’ Cicarevic si inventa un grande dribbling sullo spigolo dell’area, poi il suo tiro-cross rischia di beffare un Pagliardini fuori posizione: il portiere ospite si rifugia in calcio d’angolo con un tuffo plastico.

Al 23’ è ancora Cicarevic a impensierire la retroguardia marchigiana: il suo cross affilato, però, non trova la testa di Carmona per pochi centimetri e il pallone sfila a lato del palo.

Al 31’ Fabbri semina il panico sulla fascia, arriva sul fondo e mette al centro un pallone pericolosissimo, ma gli attaccanti biancorossi non riescono a battere a rete e la difesa allontana in affanno.

Al 39’ arriva un altro cross interessante dalle parti di un Carmona perso dalla difesa marchigiana, ma il centravanti non trova l’impatto giusto di testa e spedisce il pallone sul fondo.

La prima frazione termine sul punteggio di 0-0. Il canovaccio tattico è chiaro: il Lunano si chiude e prova a ripartire con qualità, mentre il Rimini cerca di trovare la chiave per scardinare la difesa ospite. Poche occasioni per i biancorossi, che hanno faticato a trovare le imbucate giuste per colpire la formazione marchigiana.

Secondo tempo

Al 53’ confusione nell’area del Lunano su una palla inattiva, Piazze tira ma colpisce Carnesecchi, in fuorigioco praticamente sulla riga di porta.

Al 63’ super giocata di Piazze al limite dell’area: l’attaccante biancorosso supera i difensori con due ‘sombreri’, poi con la punta non riesce a impensierire Pagliardini.

Al 75’ il Lunano sblocca la gara a sorpresa: discesa sulla sinistra e cross basso in mezzo, Di Pollina lavora un buon pallone e lo cede al limite a Carta. Il centrocampista ospite calcia di prima e pesca l’incrocio dei pali, siglando una rete spettacolare.

All’87’ altra ripartenza pericolosa del Lunano: Carta imbuca per Zazzeroni che, però, con il mancino incrociato non trova la via della rete. Termina l’incontro: il Lunano sbanca il Romeo Neri grazie alla rete di Ignazio Carta. Il Rimini ha mantenuto il pallino del gioco in mano per larghi tratti, ma non è mai riuscito ad inserire nella gara la qualità necessaria per scardinare l’arcigna difesa marchigiana. Dopo la rete subita, i padroni di casa si sono allungati e hanno rischiato di subire anche lo 0-2, sintomo dei carichi di lavoro che si sono fatti sentire nel corso del match. Ora appuntamento a domenica sera ore 20 contro lo Steadfast per l’ultimo test precampionato.

A cura di Matteo Parma