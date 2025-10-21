600mila euro per la riqualificazione della Piscina di Cattolica

Nel giugno 2026 partiranno a Cattolica i lavori di riqualificazione della piscina e del complesso natatorio di via Francesca da Rimini che interesseranno sia gli spazi interni che le aree esterne. Si tratta di un intervento da oltre 600mila euro, con la formula del project financing, che sarà a carico di Aldebaran, la società sportiva dilettantistica concessionaria della gestione della struttura di proprietà comunale. Lunedì il dirigente dei lavori pubblici Baldino Gaddi ed il legale rappresentante della società Eros Montemaggi, hanno sottoscritto la convenzione nell’ufficio del notaio Ripa a Rimini.

Il progetto prevede il rifacimento di spogliatoi e docce, della palestra, accessi, uffici e la sostituzione dell’area bar con una zona snack. In programma anche la sistemazione e il rifacimento di alcune vasche natatorie, più il rinnovo di finiture e arredi. Interventi che mirano tutti ad adeguare gli ambienti alle normative più recenti sulla sicurezza e fruibilità e a riqualificare l’area esterna.

“Con questa riqualificazione, Cattolica punta a restituire ai cittadini un impianto moderno, efficiente e all’altezza degli standard sportivi e ambientali contemporanei – spiegano la Sindaca Franca Foronchi, il Vice sindaco e Assessore allo sport Federico Vaccarini e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni -. Con gli interventi al complesso natatorio si prosegue nel piano di rinnovamento degli impianti sportivi della città. Abbiamo arricchito ulteriormente la nostra cittadella dello sport con la realizzazione del primo campo da basket pubblico e all’aperto di Cattolica che dal giorno della sua inaugurazione è costantemente frequentato e utilizzato dai giovani e tantissimi amanti della pallacanestro. Siamo una realtà davvero completa sul fronte degli impianti, a cui si aggiunge la conformazione del nostro territorio che è una naturale palestra a cielo aperto. I nostri ringraziamenti al dirigente Gaddi e al suo ufficio per il loro lavoro”.

“Partiremo a giugno del prossimo anno – spiega Montemaggi di Aldebaran -, periodo scelto per limitare al minimo i disagi agli utenti e mantenere comunque aperto l’impianto. Fin dalla sua inaugurazione, il centro ha rappresentato un polo di aggregazione per sportivi, famiglie e appassionati del benessere. Con una piscina agonistica da 25 metri, una vasca dedicata all’avviamento al nuoto, una palestra e spogliatoi moderni per l’epoca, l’impianto ha sempre saputo coniugare sport e socialità. Ora, dopo questi lavori, avremo una struttura ancora più efficiente, funzionale ed accogliente”. Ma anche “virtuosa” sul fronte dei consumi. “Già nel 2018 – interviene il dirigente Gaddi – era stato realizzato un intervento di efficientamento energetico che ha permesso di ridurre sensibilmente i consumi e migliorare l’immagine complessiva della struttura. Oggi si è resa necessaria una nuova fase di rinnovamento per rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più ampia e diversificata”.