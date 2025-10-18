Italia Nostra: Fondi PNRR per distruggere pietre trecentesche della rocca

Uno sconcertante sfregio sulle pluricentenarie mura della Rocca Malatestiana di Montefiore Conca finanziato da Fondi PNRR. La denuncia arriva dall'associazione Italia Nostra a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini. L’architetto Marina Foschi della sezione di Forlì, già consigliere nazionale, è accorsa sul cantiere e ha rilevato che “i lavori incidono sulla struttura muraria della scarpa e della torre soprastante nella quale viene ampliata la finestrella in cotto originale per consentire il passaggio. Inoltre riduce l'accessibilità dei residenti nella strada sottostante dalla quale appare problematico anche superare il forte dislivello, a maggior ragione per i disabili. La Rocca è innanzi tutto nel suo insieme museo di sé stessa, delle sue complesse strutture intangibili, della sua collocazione unica nel paesaggio circostante già accessibile anche ai disabili nei percorsi storici. L'ulteriore apertura forzata di un passaggio all'interno non potrebbe migliorarne la percezione, oggi possibile anche con strumenti multimediali, ma certo modificherebbe in modo irreversibile la tutela del bene.”

Italia Nostra spiega di aver preso un primo contatto con l’Amministrazione: i lavori, spiega, dovrebbero essere finalizzati a rendere accessibile la Rocca anche tramite il passaggio attraverso una finestrella ma ancora mancherebbero gli atti completi del progetto, che l'associazione ha richiesto al Comune di Montefiore. Italia Nostra, alla luce di alcuni rendering che evidenzierebbero un pesante impatto sulla viabilità sottostante, sulle murature e sull’aspetto del monumento, ha chiesto di valutare la sospensione dei lavori, in attesa di verifiche. "Sospensione - conclude la nota dell'associazione - che ora sarebbe d’obbligo viste le pietre appena distrutte a martellate".