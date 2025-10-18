Talamello, canile in difficoltà. Chiesta chiarezza su fondi e futuro

Il rifugio comunitario per cani di Talamello, punto di riferimento per diversi comuni dell’Alta Valmarecchia, doveva essere oggetto di interventi di adeguamento entro il 2024. Ad oggi invece la struttura presenta ancora numerose criticità sia interne che sulla viabilità di accesso visto che la strada per il canile presenta una sede a “schiena d’asino” con un dislivello centrale che rischia di danneggiare il fondo delle automobili. Una situazione che disincentiva le visite per eventuali adozioni e mette in difficoltà operatori e volontari. Lo rilevano alcuni cittadini e associazioni del territorio ricordando che nel 2021 la Regione aveva destinato 28.000 euro alla struttura. A distanza di quattro anni, arriva quindi la richiesta di conoscere lo stato di avanzamento degli interventi e l’effettivo utilizzo delle risorse stanziate.

Visto che la normativa vigente assegna a comuni e AUSL la responsabilità di garantire strutture adeguate per la tutela degli animali d’affezione, le comunità locali chiedono di poter avere risposte chiare e tempi certi "affinché le risorse già previste possano tradursi in interventi concreti prima dell’incipiente stagione invernale e verificabili".