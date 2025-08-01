Irama inaugura Versus allo Space di Riccione. Poi arrivano Anna e Gue

Tramontata la suggestione del grande palco e di uno spazio da 15mila persone al parco degli Olivetani il Versus Festival è pronto a salire sulla collina per entrare nello Space Riccione. Il debutto della kermesse di musica dal vivo è affidato questa sera ad Irama, artista 29enne toscano amatissimo dalla generazione Z, che vanta partecipazioni vari talent e a Sanremo. L’apertura delle porte prevista alle 18.30,con l' inizio del concerto alle ore 21.30. Domani il Versus Festival ospiterà Anna e Gue, che a partire dalle 20.30 daranno vita a uno degli eventi più attesi dell’estate 2025. Dopo il concerto, la cui fine è prevista alle 22.30, il deflusso del pubblico sarà coordinato dalle Forze dell’Ordine, oltre che dal personale di Space Riccione. L’8 agosto sul palco saliranno Luchè, Silent Bob e Sick Budd, mentre Il 9 agosto i Teenage Dream faranno cantare intere generazioni sulle hit indimenticabili degli anni 2000. A chiudere la rassegna il 13 agosto, ci sarà Lazza con il suo Locura Summer Tour.