  
Indietro
menu
menu

i rilievi di Arpae

Parametri di nuovo nella norma. La Riviera romagnola torna tutta balneabile

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 1 Ago 2025 17:17 ~ ultimo agg. 6 Ago 05:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

In Emilia-Romagna tutta la Riviera è balneabile. I risultati dei campionamenti aggiuntivi di Arpae hanno sancito il rientro nella norma dei 6 punti (sui 98 monitorati) che mercoledì 30 e giovedì 31 luglio erano risultati sopra soglia.

Verranno quindi ritirate le ordinanze di non balneabilità che avevano temporaneamente interessato Spiaggina e Scanno - punto A (Goro), Porto Garibaldi 50 m nord Porto Canale (Comacchio), Marina di Ravenna Sud (Ravenna); Foce Marecchia 50m Nord e 50m Sud (Rimini).

Altre notizie
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
presentazione 100 anni di don oreste
5 - 7 settembre

Tre giorni per celebrare la nascita di don Oreste Benzi
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
gara d'appalto entro fine anno

La Giunta approva il progetto esecutivo per l'ampliamento del Tecnopolo
di Redazione
Area Parco Spina
INVESTIMENTO DI 30 MILA EURO

Parco Spina a Santarcangelo, pronta l’area attrezzata per lo sport all’aperto
di Redazione
repertorio
arrestato dalla polizia

Beccato in flagrante dalle telecamere mentre ruba in una casa del centro storico
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO