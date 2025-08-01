i rilievi di Arpae
Parametri di nuovo nella norma. La Riviera romagnola torna tutta balneabile
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Ven 1 Ago 2025 17:17 ~ ultimo agg. 6 Ago 05:31
In Emilia-Romagna tutta la Riviera è balneabile. I risultati dei campionamenti aggiuntivi di Arpae hanno sancito il rientro nella norma dei 6 punti (sui 98 monitorati) che mercoledì 30 e giovedì 31 luglio erano risultati sopra soglia.
Verranno quindi ritirate le ordinanze di non balneabilità che avevano temporaneamente interessato Spiaggina e Scanno - punto A (Goro), Porto Garibaldi 50 m nord Porto Canale (Comacchio), Marina di Ravenna Sud (Ravenna); Foce Marecchia 50m Nord e 50m Sud (Rimini).
