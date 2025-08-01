Parametri di nuovo nella norma. La Riviera romagnola torna tutta balneabile

In Emilia-Romagna tutta la Riviera è balneabile. I risultati dei campionamenti aggiuntivi di Arpae hanno sancito il rientro nella norma dei 6 punti (sui 98 monitorati) che mercoledì 30 e giovedì 31 luglio erano risultati sopra soglia.



Verranno quindi ritirate le ordinanze di non balneabilità che avevano temporaneamente interessato Spiaggina e Scanno - punto A (Goro), Porto Garibaldi 50 m nord Porto Canale (Comacchio), Marina di Ravenna Sud (Ravenna); Foce Marecchia 50m Nord e 50m Sud (Rimini).