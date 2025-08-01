A Rimini la commemorazione per il 45° anniversario della strage di Bologna.

Si è svolta questa mattina, negli spazi interni delle “Officina Manutenzione Locomotive" di via Tripoli, la sentita cerimonia commemorativa per ricordare il 45° anniversario della strage della Stazione di Bologna Centrale e dei treni "Italicus" e "904". Domani è prevista la partecipazione ufficiale del Comune di Rimini alle celebrazioni che si terranno a Bologna, in Piazza delle Medaglie d’Oro.

Ogni anno il Comune di Rimini partecipa, con una doppia presenza, alle cerimonie di commemorazione, unendo idealmente le due città in un ricordo doloroso: quello del 2 agosto 1980 quando alle 10.25 del mattino una bomba esplose alla Stazione di Bologna provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Tra le vittime anche la diciottenne riminese Flavia Casadei, al cui ricordo il Comune di Rimini ha intitolato la scuola primaria di Viserba.

Alla cerimonia di questa mattina, alle “Officina Manutenzione Locomotive" di via Tripoli, erano presenti l'assessora Francesca Mattei, l'assessora regionale Roberta Frisoni e Michele Bertaccini che ha parlato a nome delle rappresentazioni sindacali. Particolarmente toccante è stata la presenza di Claudio Casadei, fratello di Flavia, e di Don Lauro Bianchi che ha impartito la benedizione. Numerosi impiegati e operai delle officine, con le loro tute blu, hanno voluto interrompere il lavoro per partecipare al momento commemorativo, insieme ad altri rappresentanti di enti e associazioni cittadine.

Un momento molto sentito in cui sono stati raccontati quei momenti drammatici vissuti alla stazione di Bologna, mantenendo viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese.

Sarà sempre l'assessora Mattei, in rappresentanza del Comune di Rimini, a partecipare domani, sabato 2 agosto, alla celebrazione di Bologna. Il corteo commemorativo giungerà in piazza delle Medaglie d'Oro (stazione ferroviaria), dove alle 10 avrà inizio il momento commemorativo. Alle 10.25 il triplice fischio del treno ricorderà l'esatto momento dell'esplosione, seguito dal minuto di silenzio in memoria delle vittime.

“Il fascismo non è solo un periodo storico con una data di inizio e di fine - ha dichiarato l'assessora Francesca Mattei in alcuni passaggi del suo intervento - ma è un'ideologia che, come dimostra la strage del 2 agosto 1980, è sempre stata presente ed è sempre presente nel nostro Paese. I depistaggi e la mancanza di trasparenza nell'accesso agli atti da parte dei familiari delle vittime e dei loro legali è una dimostrazione di come la violenza abbia avuto forme differenti nel tempo.

Ad oggi è importante fare memoria di questo tragico spaccato della nostra storia. Farlo informalmente, da genitori raccontandolo ai nostri figli ma anche tramite l'aiuto delle istituzioni. Il nostro Comune ci sarà sempre per fare memoria e non dimenticare quel tragico 2 agosto. Tanti e tante riminesi sentono la stazione di Bologna come un luogo vicino: alcuni hanno studiato e quotidianamente o settimanalmente passano dalla stazione, chi ci passa per un cambio treno durante un viaggio e chi aspetta un treno in ritardo nella sala d'attesa: tutti ci ricordiamo cosa significa quell'orologio fermo sulle 10:25 e quella targa che reca il nome delle persone civili che hanno perso la vita per mano della criminalità neofascista. Fare memoria significa anche stringersi attorno alle famiglie dei nostri concittadini che in quella strage hanno perso un familiare. Se non possiamo comprendere a fondo il dolore individuale, sicuramente il dolore collettivo è profondo e un modo per fare memoria è proprio quello di stare accanto ai familiari delle vittime.”