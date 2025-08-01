  
Indietro
menu
menu

Squadra Mobile della Polizia

Raggiro milionario ai danni di un’anziana a Bologna, due arresti nel riminese

In foto: @Polizia di Stato
@Polizia di Stato
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 1 Ago 2025 17:39 ~ ultimo agg. 6 Ago 05:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Due uomini, italiani di 31 e 39 anni, sono stati arrestati nel riminese lunedì scorso dalla Squadra Mobile della Polizia di Bologna per un furto con raggiro da un milione ai danni di un'anziana. I due, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, si erano spacciati per carabinieri per entrare nella casa bolognese della vittima lo scorso maggio.

Su una moto di grossa cilindrata con targhe false erano arrivati a casa dell'anziana con la scusa di un controllo e uno dei due indossava una casacca con la scritta Carabinieri. Le avevano raccontato di un furto nella sua abitazione e che gli autori erano stati arrestati. Senza sospettare il raggiro, la donna aveva anche aperto un caveau dove custodiva tutti i monili e preziosi. I due si erano poi allontanati frettolosamente e solo allora l'anziana aveva scoperto che erano stati portati via tutti i valori, per un valore di un milione.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno esaminato i filmati di videosorveglianza che avevano ripreso l'ingresso della donna con i due malfattori e la loro fuga con la refurtiva. Sono risaliti a due famiglie che vivevano in Piemonte, in provincia di Vercelli e Torino, che si spostavano nel Nord Italia. Durante la perquisizione sono stati trovati oggetti atti allo scasso, indumenti riconducibili al furto, denaro contante, preziosi di sospetta provenienza e una motocicletta. 

 

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO