Travolto e ucciso in A14, l'investitore viaggiava a 170 km/h

Pochi minuti prima del tremendo impatto - avvenuto sulla A14, all'altezza di San Giovanni in Marignano - aveva chiamato la compagna per avvisarla che a causa di un'avaria della sua Land Rover non sarebbe arrivato in tempo per cenare con lei al ristorante. Paolo Bertozzi, riccionese di 61 anni, non poteva immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrebbe sentita. Infatti, di lì a poco, mentre per proteggersi dagli altri veicoli in transito, si era posizionato tra la barriera di new jersey e il proprio Freelander, rimasto fermo di traverso in terza corsia, in direzione Rimini-Cattolica, fu ucciso da un'Audi A6 Avant, condotta da un 59enne campano. Come appurato dai successivi accertamenti della polizia Stradale e dalla ricostruzione del perito della Procura di Rimini, l'Audi viaggiava ai 171 chilometri orari (ben oltre il limite consentito) e, nonostante l'energica frenata, travolse Bertozzi, che nel violento impatto rimase schiacciato contro il new jersey per poi essere sbalzato a oltre 30 metri di distanza dal punto d'urto. A nulla valsero i soccorsi del 118.

A distanza di quasi due anni dall'incidente mortale (era il 2 febbraio del 2024), i familiari di Bertozzi, assistiti dall'avvocato Stefano Caroli, si sono costituiti parte civile nel corso dell'udienza preliminare tenutasi giovedì scorso, e sono pronti a chiedere un risarcimento danni che dovrebbe aggirarsi intorno al mezzo milione di euro. L'udienza davanti al gup di Rimini, Raffaele Deflorio, è stata aggiornata al 12 marzo per la chiamata in causa della compagnia assicurativa come responsabile civile. In quella data è probabile si decida anche la posizione dell'investitore (difeso dall'avvocato Lorenzo De Martino del foro di Siena), allo stato indagato per omicidio stradale.