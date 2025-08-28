  
Indietro
menu
menu

riccione

Intervenne durante l'incendio in via Catullo. Elogio per l'agente Nadir Migani

In foto: l'incontro in residenza comunale
l'incontro in residenza comunale
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 28 Ago 2025 15:30 ~ ultimo agg. 15:38
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Durante un incendio, il 14 agosto scorso, era intervenuto con prontezza, coordinando efficacemente gli equipaggi a lui assegnati. L'amministrazione comunale di Riccione ha voluto elogiare, in modo ufficiale, il sovrintendente Nadir Migani della Polizia Locale. Le fiamme erano divampate sul tetto di un condominio in viale Catullo e Migani aveva garantito la sicurezza dei residenti dello stabile ma anche dei turisti di un vicino hotel. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, hanno voluto incontrare personalmente il sovrintendente per esprimergli, a nome dell’intera comunità, la gratitudine e i complimenti per il senso del dovere dimostrato in un momento critico. “Questo riconoscimento - hanno detto - testimonia il valore del Corpo di Polizia locale che con grande professionalità dedica il proprio impegno a favore della comunità e dei cittadini con senso di responsabilità, di servizio e alte competenze, come dimostra la lodevole operazione compiuta con professionalità ed estremo coraggio dal sovrintendente Nadir Migani”.

Insieme al sovrintendente Migani, in residenza comunale, erano presenti la comandante della Polizia locale, Isotta Macini, e il vice comandante Vincenzo Giuliani. La comandante Macini ha sottolineato come l’operato del sovrintendente, e il suo lavoro quotidiano con oltre trent’anni di servizio, rappresentino “un modello per i giovani agenti della Polizia locale, incarnando valori fondamentali come coraggio, lealtà, disponibilità e spirito di servizio”.

Altre notizie
Campus Università Rimini (@newsrimini)
dati openpolis

Giovani laureati in crescita. Rimini al secondo posto in Regione dopo Ravenna
di Redazione
GrosRimini
Gomme attutiscono l'impatto

Operaio cade da 10 metri d'altezza durante i lavori in un capannone al Gros
di Redazione
via Bastioni Meridionali
fortemente deteriorati

Saranno rafforzate le mura storiche di Rimini. Interventi sui Bastioni
di Redazione
@pexels
il caso di Milano Marittima

Stabilimento vietato ai minori di 10 anni. Biagini: si tolga la concessione
di Redazione
sequestri per 5 milioni da parte della GdF
Un arresto nel riminese

Indebita percezione di erogazioni pubbliche: sequestri per 5 milioni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO