Intervenne durante l'incendio in via Catullo. Elogio per l'agente Nadir Migani

Durante un incendio, il 14 agosto scorso, era intervenuto con prontezza, coordinando efficacemente gli equipaggi a lui assegnati. L'amministrazione comunale di Riccione ha voluto elogiare, in modo ufficiale, il sovrintendente Nadir Migani della Polizia Locale. Le fiamme erano divampate sul tetto di un condominio in viale Catullo e Migani aveva garantito la sicurezza dei residenti dello stabile ma anche dei turisti di un vicino hotel. La sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, hanno voluto incontrare personalmente il sovrintendente per esprimergli, a nome dell’intera comunità, la gratitudine e i complimenti per il senso del dovere dimostrato in un momento critico. “Questo riconoscimento - hanno detto - testimonia il valore del Corpo di Polizia locale che con grande professionalità dedica il proprio impegno a favore della comunità e dei cittadini con senso di responsabilità, di servizio e alte competenze, come dimostra la lodevole operazione compiuta con professionalità ed estremo coraggio dal sovrintendente Nadir Migani”.

Insieme al sovrintendente Migani, in residenza comunale, erano presenti la comandante della Polizia locale, Isotta Macini, e il vice comandante Vincenzo Giuliani. La comandante Macini ha sottolineato come l’operato del sovrintendente, e il suo lavoro quotidiano con oltre trent’anni di servizio, rappresentino “un modello per i giovani agenti della Polizia locale, incarnando valori fondamentali come coraggio, lealtà, disponibilità e spirito di servizio”.