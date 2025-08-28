Operaio cade da 10 metri d'altezza durante i lavori in un capannone al Gros

Nella tarda mattinata di oggi (giovedì 28 agosto) il Gros di Rimini è stato teatro di un grave infortunio sul lavoro. Un operaio 40enne di origine rumena è caduto da oltre 10 metri d'altezza durante i lavori di rifacimento della copertura di un capannone. A quanto appreso, sembra che l'uomo (che indossava i previsti dispositivi di protezione) stesse lavorando con alcuni colleghi quando una lastra di vetroresina ha ceduto sotto il suo peso. La caduta è stata violenta ma fortunatamente ad attutire l'impatto sono state alcune gomme accatastate al suolo. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118, allertati dagli altri operai. Il 40enne è rimasto sempre cosciente. E' stato stabilizzato sul posto e poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena con fratture multiple. La prognosi è riservata ma non corre pericolo di vita. Sul posto anche Polizia di Stato, Vigili del fuoco e tecnici della Medicina del lavoro.

"In attesa di conoscere gli sviluppi delle indagini che saranno condotte dagli enti competenti - commenta Andrea Pracucci, Segretario generale FILLEA CGIL Rimini - vale la pena evidenziare l’esigenza che anche nel sistema di appalti e micro appalti tra privati, spesso assegnati ad imprese artigiane, sono necessari controlli relativi al sistema della formazione e meccanismi di maggiore responsabilizzazione delle imprese appaltanti. Ora l’auspicio è che al più presto giungano notizie positive sullo stato di salute del lavoratore.