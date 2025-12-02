Inaugurata la Stroke Unit all'Ospedale Infermi di Rimini

L’Ospedale Infermi di Rimini inaugura la Stroke Unit, un’unità specialistica dedicata alla diagnosi e al trattamento dell’ictus cerebrale. Un presidio fondamentale che consente interventi rapidi, coordinati e altamente qualificati su una patologia che in Italia rappresenta la seconda causa di morte e la prima fonte di disabilità. La Stroke Unit appartiene alla UOC di Neurologia diretta dal Dottor Claudio Callegarini. E' un reparto ad alta intensità assistenziale, dotato di un team multidisciplinare formato da neurologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti che lavorano per l’individuazione precoce e l’intervento rapido, garantendo così un approccio completo alla diagnosi e al trattamento. Il setting di terapia intensiva neurologica è dotato di 4 letti, di cui uno viene sempre lasciato libero in modo da accogliere tempestivamente i nuovi accessi. E' stato ormai ampiamente dimostrato dalla letteratura medica e scientifica che la Stroke Unit è il setting più appropriato per la gestione dell’ictus cerebrale e delle sue complicanze: infatti i pazienti trattati in Stroke Unit presentano una mortalità inferiore, una minore disabilità residua e maggiori probabilità di recupero funzionale rispetto a quelli ricoverati in reparti a gestione non neurologica.

