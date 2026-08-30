Ingerisce acidi per togliersi la vita. Salvato in extremis dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Riccione sabato mattina hanno rintracciato all’interno di un parcheggio sotterraneo un 59enne del posto che aveva ingerito una sostanza acida con l'intenzione di farla finita.

L’allarme è scattato intorno alle ore 11, quando l’uomo ha telefonato alla Stazione Carabinieri di Morciano di Romagna, annunciando l’intenzione di togliersi la vita per problematiche familiari. Decisiva la prontezza del militare di servizio in caserma: compresa la gravità della situazione, il Carabiniere ha trattenuto l’uomo al telefono instaurando un dialogo empatico e facendosi fornire preziosi dettagli sulla posizione, circoscritta a un generico parcheggio interrato del centro cittadino.

Contemporaneamente, la Centrale Operativa ha allertato una pattuglia della Tenenza di Cattolica, indirizzandola subito nell’area delle ricerche. Pur in assenza di coordinate precise, i militari sono riusciti a localizzare il veicolo.

Hanno trovato il 59enne nell’abitacolo già in stato di semi-incoscienza per la sostanza tossica ingerita e hanno richiesto l’intervento immediato del 118. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Rimini: fortunatamente, grazie alla rapidità dei soccorsi, non versa in pericolo di vita.