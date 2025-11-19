  
Indietro
menu
menu

era in stato di alterazione

Infermiera aggredita e molestata all'Infermi: condannato 31enne

In foto: pronto soccorso Ospedale Infermi
pronto soccorso Ospedale Infermi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 19 Nov 2025 18:22 ~ ultimo agg. 18:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Aveva cercato di baciare un’infermiera, di turno al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini, che stava per effettuargli un prelievo venoso. L’uomo, un 31enne della provincia di Rimini, accusato di tentata violenza sessuale, ha patteggiato 6 mesi di condanna con obbligo di seguire un percorso presso comunità e dovrà sborsare un risarcimento di 1.200 euro. A sporgere denuncia è stata la stessa infermiera, una riminese di 27 anni
L’episodio risale a fine gennaio quando durante il turno l’uomo arrivò al pronto soccorso in stato di alterazione psicofisica per un mix di alcol e cocaina. Quando l’infermiera si è avvicinata per il prelievo del sangue, il 31enne improvvisamente l’ha afferrata al collo, e tirandola verso di sé ha cercato di baciarla con la lingua. E’ riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi. All’uomo era stato quindi somministrato un calmante che lo ha addormentato. A difenderlo l'avvocato Andrea Guidi mentre la parte offesa è stata assistita dall'avvocato Piero Venturi. Davide Ercolani il pubblico ministero.

Altre notizie
La consegna del Premio
in regione

A Confartigianato Imprese il il Premio Innovatori Responsabili
di Redazione
la conferenza a Bruxelles
conferenza a Bruxelles

La proposta in nome di don Oreste: L'UE istituisca un Commissario per la pace
di Redazione
Il coro filippino
oltre 400 coristi dal mondo

Il concorso Cori premia le Filippine e dà appuntamento al novembre 2026
di Redazione
VIDEO
la Consolare (Google Maps)
su Marcello e Buonguerrieri

Messa in sicurezza SS72. Parma (PD) replica a FdI: dichiarazioni pretestuose
di Redazione
Cinzia Montevecchi
venerdì 21 novembre

Dedicato a Cinzia Montevecchi il Fondo Libri della Biblioteca diocesana
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO