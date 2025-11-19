Infermiera aggredita e molestata all'Infermi: condannato 31enne

Aveva cercato di baciare un’infermiera, di turno al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini, che stava per effettuargli un prelievo venoso. L’uomo, un 31enne della provincia di Rimini, accusato di tentata violenza sessuale, ha patteggiato 6 mesi di condanna con obbligo di seguire un percorso presso comunità e dovrà sborsare un risarcimento di 1.200 euro. A sporgere denuncia è stata la stessa infermiera, una riminese di 27 anni.

L’episodio risale a fine gennaio quando durante il turno l’uomo arrivò al pronto soccorso in stato di alterazione psicofisica per un mix di alcol e cocaina. Quando l’infermiera si è avvicinata per il prelievo del sangue, il 31enne improvvisamente l’ha afferrata al collo, e tirandola verso di sé ha cercato di baciarla con la lingua. E’ riuscita a divincolarsi e ad allontanarsi. All’uomo era stato quindi somministrato un calmante che lo ha addormentato. A difenderlo l'avvocato Andrea Guidi mentre la parte offesa è stata assistita dall'avvocato Piero Venturi. Davide Ercolani il pubblico ministero.