Atterrato il primo volo Vueling da Barcellona: due collegamenti a settimana

E' atterrato con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario previsto delle 9,55, il volo inaugurale di Vueling Airlines che collegherà, fino al 22 ottobre, Barcellona – El Prat con l'aeroporto di Rimini.

L’Airbus A320 della compagnia spagnola, che ha una capienza di 180 posti, è stato accolto dal “water salute”, tradizione riservata ad occasioni speciali che vede i mezzi dei vigili del fuoco creare un arco d’acqua con gli idranti, mentre all’interno un buffet di benvenuto ha accolto i passeggeri.

La tratta, che ha una durata di un’ora e 55 minuti, sarà operativa mercoledì e domenica. Il nuovo collegamento apre anche interessanti possibilità di voli in connessione, sempre con Vueling, che potrebbero essere molto apprezzatti in outgoing come le Baleari o le Canarie.

“Oggi salutiamo la partenza di una nuova tratta su cui abbiamo molte aspettative - commenta l'amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci -. Il primo volo si è caratterizzato in prevalenza con passeggeri spagnoli anche se Barcellona, dai nostri dati, è la top destination della nostra catchment area che fino ad oggi ha operato altri scali. Siamo sicuri che questa tratta si consoliderà nei prossimi mesi conquistando l’apprezzamento degli spagnoli e dei romagnoli”.

In Regione, negli ultimi 5 anni, i turisti iberici sono cresciuti del 30%.

Il volo inaugurale è anche occasione per evidenziare i quasi 61mila passeggeri di giugno. Un aumento, ha evidenziato l'Assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, che porta benefici sia sulla costa che nell'entroterra, confermando l'efficacia delle politiche promozionali regionali, in particolare sul mercato estero. “Una bella iniezione di fiducia – ha aggiunto - che ci da ancora più convinzione nel portare avanti quelle azioni in sinergia per incrementare ulteriormente voli e passeggeri dai Paesi esteri, cercando anche di guardare con interesse a mercati nuovi”. Per Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini, “ogni investimento nella promozione internazionale, specialmente tramite l'aeroporto, genera effetti moltiplicatori significativi. I recenti numeri in crescita di Airiminum si riflettono in una maggiore presenza di turisti stranieri, percepibile anche a livello visivo”. Il sindaco ha poi ribadito l’efficacia della scelta del Comune, di destinare risorse dall'imposta di soggiorno alla promozione e ha rilanciato l’obiettivo “di dare corpo e sostanza ai nuovi programmi di promozione internazionale, che dovranno aumentare l'attrattività di Rimini e del suo territorio da qui ai prossimi 3 anni”.