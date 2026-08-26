Incidente tra autocarro e bici a Cattolica. Ciclista portata al Bufalini

Grave scontro tra una bici elettrica ed un autocarro di una nota azienda alimentare su Via Emilia Romagna a Cattolica: Attorno alle 11, i due mezzi sono venuti in contatto e ad avere la peggio è stata la ciclista, che è finita rovinosamente a terra. Soccorsa dal 118, i sanitari valutate le ferite ne hanno disposto il trasferimento con l'elisoccorso, all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico e i vigili del fuoco.