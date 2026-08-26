Basta fake news sulla Riviera. Gli albergatori querelano due influencer

Reel creati ad arte, fotomontaggi e scatti falsi, per screditare la Riviera e la sua offerta turistica. La stagione è agli sgoccioli ma Federalberghi Rimini non demorde e ha deciso di querelare due influencer, accusati di mettere in cattiva luce il territorio, per "fare numeri o dirottare i turisti verso altre mete". L'associazione ha deciso di adire le vie legali e si è rivolta allo Studio degli avvocati Maurizio e Martina Ghinelli, due querele nei confronti di due influencer.

“È tempo che i social network - spiega la Presidente di Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis - vengano usati in modo corretto e responsabile, senza arrecare danni ingiustificati. Rimini sta vivendo una stagione di grande affluenza e ha recentemente conquistato anche la prestigiosa Bandiera Blu, a testimonianza della qualità del suo mare e dei suoi servizi. Chi diffonde falsità ne risponderà nelle sedi opportune: serve rispetto per una destinazione che continua a essere un fiore all'occhiello del turismo italiano e rispetto per i turisti che la scelgono come mete delle loro vacanze e rispetto di comici e influencer che non hanno necessità di utilizzare simili espedienti per un click”.