Nel quadro conta kilometri dell'auto droga e contanti. Arrestato 20enne

Non ha precedenti il 20enne albanese arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini, mentre vendeva droga. Il ragazzo è stato fermato in flagranza dagli investigatori della Squadra Mobile in borghese, dopo che i suoi movimenti a bordo di un’auto noleggiata avevano destato sospetto. Era stato notato parcheggiare in zone abbastanza isolate, attendere l’arrivo di qualcuno, per poi allontanarsi dopo una brevissima conversazione.

Il controllo sul conducente ha fatto emergere che era da poco arrivato in Italia, sbarcando all'aeroporto di Bologna. Ad annusare il mezzo c'era “Bruce”, l’Unità Cinofila della Polizia Locale di Rimini, che subito ha fiutato la possibile presenza di sostanza stupefacente all’interno del veicolo, nella zona del parabrezza. La droga era nascosta nel quadro contachilometri, dove sono stati trovati oltre 20 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata, oltre a circa 500 euro in contanti.

Il 20enne, incensurato, dopo il rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Rimini.