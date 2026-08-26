Ultimo appuntamento con la Cooking Class. A "tirare" la piada i sindaci

Arriva all'ultimo appuntamento la Cooking Class della Piadina Romagnola con le Azdore proposte da Costa Hotels-Food in Tour. Giovedì 27 Agosto, sulla spiaggia del Marano Beach 135-136 di Riccione, dalle 17,30 alle 19, al fianco dei turisti a preparare la piadina ci saranno anche i sindaci e le sindache della Valconca: da San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli, da San Clemente Mirna Cecchini, da Montegridolfo Alessandro Renzi, da Mondaino Amerigo Ottaviani, da Saludecio Roberto Cialotti, da Montefiore Conca Filippo Sica e da Gemmano Riziero Santi. Ci sarà anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini.

"Sarà un vero binomio Mare /Collina, insieme Pubblico e Privato, per rilanciare dal mare verso l'entroterra la promozione per la scoperta di questi stupendi territori Collinari - spiega Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels - Tra borghi, rocche, arte, eccellenze enogastronomiche, eventi. Una vera Experience di Saperi e Sapori della Romagna Autentica".

Il programma: