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Sulla spiaggia di Riccione

Ultimo appuntamento con la Cooking Class. A "tirare" la piada i sindaci

In foto: cooking class in spiaggia
cooking class in spiaggia
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Redazione
   
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Arriva all'ultimo appuntamento la Cooking Class della Piadina Romagnola con le Azdore proposte da Costa Hotels-Food in Tour.  Giovedì 27 Agosto, sulla spiaggia del Marano Beach 135-136 di Riccione, dalle 17,30 alle 19, al fianco dei turisti a preparare la piadina ci saranno anche i sindaci e le sindache della Valconca: da San Giovanni in Marignano Michela Bertuccioli, da San Clemente Mirna Cecchini, da Montegridolfo Alessandro Renzi, da Mondaino Amerigo Ottaviani, da Saludecio Roberto Cialotti, da Montefiore Conca Filippo Sica e da Gemmano Riziero Santi. Ci sarà anche la sindaca di Riccione Daniela Angelini.
 
"Sarà un vero binomio Mare /Collina, insieme Pubblico e Privato, per rilanciare dal mare verso l'entroterra la promozione per la scoperta di questi stupendi territori Collinari - spiega Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels - Tra borghi, rocche, arte, eccellenze enogastronomiche, eventi. Una vera Experience di Saperi e Sapori della Romagna Autentica".
 
Il programma:
 
17,00/19,00 Animazione Musicale DJ MAURINO 
 
 17,00/18,00  dimostrazione gratuita su prenotazione " Experience di Cooking class di  Piadina Romagnola" con postazioni e taglieri mattarelli  con le adzore romagnole di Costa Hotels/Food In Tour  alla scoperta dei  segreti della vera piadina insieme alle nostre Adzore le Nonne di  Romagna.. Una esperienza genuina tra risate ,profumi irresistibili da gustare.
 
18,15 Esibizione Ballerini Romagnoli della scuola danza "ARTE DANZA ROMAGNA "Pluricampioni Italiani Professionisti di danze folk
                                                     
 18,30/19,00  Piadina e nutella e aperitivo gratuito ai turisti presenti  offerto da Marano Beach zona di spiaggia 135/136
 
Ai turisti che avranno fatto il corso di piadina romagnola con le adzore verrà offerto   in omaggio  da Riccione Piadina Experience n1 pacco di piadina  
Durante gli  eventi saranno allestiti spazi dedicati alla promozione dei  prodotti locali  con le aziende produttrici  delle nostre colline romagnole di vino e olio / Olearia Bigucci /Fattoria Poggio San Martino / con relativa degustazioni di assaggi gratuiti per i turisti presenti 
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