Musica e pole art con "Tango sotto le stelle di Rimini"

All'Arena Francesca da Rimini, venerdì 28 agosto alle 21 va in scena "Tango sotto le stelle di Rimini", spettacolo a ingresso libero con musica, tango e pole art. La direzione musicale e le esecuzioni al pianoforte e canto saranno affidate a Raffaello Bellavista, baritono e pianista di formazione classica riconosciuto per l'imponente presenza scenica e la raffinata padronanza tecnica, affiancato dal virtuosismo di Luca Vassura, la cui fisarmonica regalerà sfumature espressive di straordinaria sensibilità e vigore ritmico. A completare l'intreccio sonoro sarà la voce intensa ed evocativa di Stefanie.

La dimensione visiva e coreografica vedrà invece protagonisti i tangueros professionisti Sara Plazzi e Cristian Servidei, interpreti di un tango elegante e viscerale, e la partecipazione di Laura Vigna, campionessa internazionale di Pole Dance.

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