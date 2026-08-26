  
Indietro
menu
menu

sabato e domenica

Closing party allo Space di Riccione. Ospite Black Coffee

In foto: lo Space di Riccione
lo Space di Riccione
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Space Riccione si prepara a salutare l’estate, con due appuntamenti nell'ultimo weekend di agosto. Sabato 29 Bresh, il party latino virale chiude la sua residency sulla collina della Perla Verde: una notte tra show e hit reggaeton. Domenica 30 agosto Il closing party con Black coffe. A partire dalle 18 e fino a notte fonda il party, che intorno alle ore 23 vedrà protagonista il Dj sudafricano già Grammy Award e icona mondiale della tribal house.

 

Chiudiamo una stagione da record - spiega il Direttore Artistico Fabrizio De Meis - che ha confermato Riccione al centro del clubbing mondiale: Marco Carola, Luciano, Franky Rizardo, Pawsa, Hugel e molti altri, fino al gran finale con Black Coffee, è stato un percorso in cui abbiamo voluto coniugare ospitalità di lusso, intrattenimento top level e produzione internazionale. Il mio ringraziamento va alla Proprietà che continua a dimostrarci totale fiducia e a tutto lo Staff che con un lavoro eccezionale ha contribuito a rendere questa estate indimenticabile. Una citazione particolare la voglio fare per il Comune e tutte le Forze dell’Ordine, Istituzioni con cui anche quest’anno abbiamo trovato una intesa perfetta che ci ha permesso di gestire al meglio eventi anche molto complicati, visto il numero molto alto di presenze”.

Altre notizie
i carabinieri di Rimini
Fermati dai carabinieri

Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori
di Redazione
Polizia di Stato (repertorio)
Trovato in hotel

In vacanza con la moglie a Rimini ma doveva scontare 4 mesi di carcere
di Redazione
Memorial Marco Pantani (archivio)
Al via 25 formazioni

Memorial Pantani: sabato la grande partenza da Riccione per la 23ª edizione
di Icaro Sport
VIDEO
annullato il concerto di Gianni Morandi
Meteo inclemente

Il maltempo mette ko Morandi: annullato il concerto a Riccione
di Redazione
i vigili del fuoco al lavoro in via Piave a Santarcangelo (Adriapress)
Nella serata di mercoledì

Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO