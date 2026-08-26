Closing party allo Space di Riccione. Ospite Black Coffee

Space Riccione si prepara a salutare l’estate, con due appuntamenti nell'ultimo weekend di agosto. Sabato 29 Bresh, il party latino virale chiude la sua residency sulla collina della Perla Verde: una notte tra show e hit reggaeton. Domenica 30 agosto Il closing party con Black coffe. A partire dalle 18 e fino a notte fonda il party, che intorno alle ore 23 vedrà protagonista il Dj sudafricano già Grammy Award e icona mondiale della tribal house.

“Chiudiamo una stagione da record - spiega il Direttore Artistico Fabrizio De Meis - che ha confermato Riccione al centro del clubbing mondiale: Marco Carola, Luciano, Franky Rizardo, Pawsa, Hugel e molti altri, fino al gran finale con Black Coffee, è stato un percorso in cui abbiamo voluto coniugare ospitalità di lusso, intrattenimento top level e produzione internazionale. Il mio ringraziamento va alla Proprietà che continua a dimostrarci totale fiducia e a tutto lo Staff che con un lavoro eccezionale ha contribuito a rendere questa estate indimenticabile. Una citazione particolare la voglio fare per il Comune e tutte le Forze dell’Ordine, Istituzioni con cui anche quest’anno abbiamo trovato una intesa perfetta che ci ha permesso di gestire al meglio eventi anche molto complicati, visto il numero molto alto di presenze”.