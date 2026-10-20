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fino a 5 km

Incidente in A14 nel tratto riminese. Code in direzione sud

In foto: webcam Autostrade.it
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Redazione
   
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Per un incidente in direzione sud si segnala intorno alle 9 una coda di 5 chilometri tra i caselli Valle Del Rubicone e Rimini sud. Entrata consigliata verso Ancona: Rimini sud. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Valle Del Rubicone.

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