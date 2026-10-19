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Risultato atteso da anni

Accordo di associazione tra San Marino e UE. Spinelli (FdI): nuove prospettive

In foto: Accordo San Marino UE
Accordo San Marino UE
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Redazione
   
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La Repubblica di San Marino ha sottoscritro l’Accordo di associazione con l’Unione Europea. Una firma che, commenta la senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli "rappresenta un passaggio di grande rilievo, atteso da anni e destinato ad aprire nuove prospettive per cittadini, imprese e territori".

Complimentandosi col Governo del Titano, la senatrice ricorda di aver seguito da vicino la vicenda "nella convinzione che un rapporto più stretto con l’Europa rappresenti un’opportunità strategica non soltanto per San Marino, ma anche per i territori che condividono con la Repubblica legami economici, sociali e storici profondi". L'auspicio, conclude, è "che le opportunità dell’intesa si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese".

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