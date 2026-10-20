polizia di stato
Inseguimento nella notte. Potente auto finisce contro le Poste di p.zza Marvelli
In foto: Polizia di Stato
di Redazione
1 min
Ha finito la sua folle corsa contro l'ufficio postale di piazza Marvelli a Rimini la Mercedes Amg, protagonista nella notte tra sabato e domenica di un inseguimento da parte di una pattuglia della Polizia. Attorno alle 4 il potente bolide ha cercato di sfuggire allo stop dei poliziotti e a tutta velocità ha percorso viale regina Elena e, quando si è trovato ad affrontare la rotonda di piazza Marvelli, il guidatore ha perso il controllo del mezzo. Prima ha sbattuto contro i newjersey posizionati all'altezza della rotonda, per poi schiantarsi contro la parete d'ingresso delle poste. Resta da capire il motivo della sconsiderata fuga.
Altre notizie
Lunedì alle 20:20 su Icaro TV
Calcio.Basket del 19 ottobre. Tra gli ospiti Renzi, Maruca, Trivulzio e Prunella
di Icaro Sport
VIDEO
abbandono di incapace
Anziana morta nella casa di riposo, prescrizione per l'infermiere a processo
di Lamberto Abbati
Risultato atteso da anni
Accordo di associazione tra San Marino e UE. Spinelli (FdI): nuove prospettive
di Redazione