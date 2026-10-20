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Inseguimento nella notte. Potente auto finisce contro le Poste di p.zza Marvelli

In foto: Polizia di Stato
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Redazione
   
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Ha finito la sua folle corsa contro l'ufficio postale di piazza Marvelli a Rimini la Mercedes Amg, protagonista nella notte tra sabato e domenica di un inseguimento da parte di una pattuglia della Polizia. Attorno alle 4 il potente bolide ha cercato di sfuggire allo stop dei poliziotti e a tutta velocità ha percorso viale regina Elena e, quando si è trovato ad affrontare la rotonda di piazza Marvelli, il guidatore ha perso il controllo del mezzo. Prima ha sbattuto contro i newjersey posizionati all'altezza della rotonda, per poi schiantarsi contro la parete d'ingresso delle poste. Resta da capire il motivo della sconsiderata fuga.

 

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