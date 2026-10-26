Inchiesta su nucleo di Polizia Locale. parte l'interdizione per gli 8 indagati

A seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva il 24 ottobre dal GIP del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli (vedi notizia), oggi il Comune di Rimini ha disposto la sospensione obbligatoria dal servizio degli otto operatori della polizia locale indagati nell'ambito del procedimento penale che li vede coinvolti.

Fin dalla prima comunicazione degli atti al Comune da parte della Procura della Repubblica, gli otto dipendenti indagati erano già stati trasferiti dal Corpo della Polizia locale e destinati ad altri incarichi di natura amministrativa. Misura che, per il Gip, non era però sufficiente alla luce dei riscontri investigativi.

La sospensione dal servizio - ricorda l'Amministrazione Comunale di Rimini - è prevista dal CCNL del personale dipendente e consegue obbligatoriamente all'applicazione della misura interdittiva di "sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio e servizio", con conseguente "interdizione temporanea da tutte le attività inerenti ai pubblici uffici e servizi".